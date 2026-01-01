Genanvendte materialer
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Ingen gør det som A'ja Wilson. Om det er hjemme eller på farten stiller hun og Las Vegas Aces altid op og leverer et show, der er hele billettens pris værd. Vis, at du er fan, i denne Dri-FIT-trøje, der hjælper med at holde dig afkølet.
- Vist farve: University Red
- Stylenr.: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Ingen gør det som A'ja Wilson. Om det er hjemme eller på farten stiller hun og Las Vegas Aces altid op og leverer et show, der er hele billettens pris værd. Vis, at du er fan, i denne Dri-FIT-trøje, der hjælper med at holde dig afkølet.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Det lette maskinstrikkede stof føles glat mod huden.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: University Red
- Stylenr.: IF7170-661
Størrelse og pasform
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition