A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition-Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje

Ingen gør det som A'ja Wilson. Om det er hjemme eller på farten stiller hun og Las Vegas Aces altid op og leverer et show, der er hele billettens pris værd. Vis, at du er fan, i denne Dri-FIT-trøje, der hjælper med at holde dig afkølet.

Vist farve: University Red

Stylenr.: IF7170-661