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A'ja Wilson Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder - sort/hvid

Genanvendte materialer

A'ja Wilson

Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder

399,90 kr.
sort/hvid
Hyper Pink/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Disse forede mesh-shorts er svedtransporterende og åndbare og har en buet kant og rummelig pasform, så du kan lave hurtige cuts på banen ligesom A'ja.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II4213-010

A'ja Wilson

399,90 kr.

Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Disse forede mesh-shorts er svedtransporterende og åndbare og har en buet kant og rummelig pasform, så du kan lave hurtige cuts på banen ligesom A'ja.

Fordele

  • A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Rul linningen ned for at vise den brandede jacquardelastik.

Produktoplysninger

  • A'ja Wilson-logo
  • Swoosh-logo
  • Lommer
  • Krop/for/lommeposer: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II4213-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

A'ja Wilson Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder

A'ja Wilson

399,90 kr.

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