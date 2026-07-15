A'ja Wilson Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Disse forede mesh-shorts er svedtransporterende og åndbare og har en buet kant og rummelig pasform, så du kan lave hurtige cuts på banen ligesom A'ja.
A'ja Wilson
Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Disse forede mesh-shorts er svedtransporterende og åndbare og har en buet kant og rummelig pasform, så du kan lave hurtige cuts på banen ligesom A'ja.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson