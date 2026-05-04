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A'ja Wilson-basketballtanktop til kvinder - hvid/sort

Genanvendte materialer

A'ja Wilson

Basketballtanktop til kvinder

329,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Denne rummelige muscle-tank-inspirerede top er let at stoppe ned for et look, der er helt A'ja eller lade den være løs for en luftig fornemmelse. Stoffet i en blanding af polyester og bomuld er naturligt åndbart, så det er klar til banen når som helst.


  • Vist farve: hvid/sort
  • Stylenr.: II4204-100

A'ja Wilson

329,90 kr.

Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Denne rummelige muscle-tank-inspirerede top er let at stoppe ned for et look, der er helt A'ja eller lade den være løs for en luftig fornemmelse. Stoffet i en blanding af polyester og bomuld er naturligt åndbart, så det er klar til banen når som helst.

Fordele

A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.

Produktoplysninger

  • Kantslidser
  • A'ja Wilson-logo
  • Swoosh-logo
  • 80% polyester/20% bomuld
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/sort
  • Stylenr.: II4204-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

A'ja Wilson-basketballtanktop til kvinder

A'ja Wilson

329,90 kr.

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