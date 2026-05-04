A'ja Wilson-basketballtanktop til kvinder

Perfect cut
Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5
Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Denne rummelige muscle-tank-inspirerede top er let at stoppe ned for et look, der er helt A'ja eller lade den være løs for en luftig fornemmelse. Stoffet i en blanding af polyester og bomuld er naturligt åndbart, så det er klar til banen når som helst.
A'ja Wilson
Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Denne rummelige muscle-tank-inspirerede top er let at stoppe ned for et look, der er helt A'ja eller lade den være løs for en luftig fornemmelse. Stoffet i en blanding af polyester og bomuld er naturligt åndbart, så det er klar til banen når som helst.
A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Perfect cut
Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5
Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson