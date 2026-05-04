A'ja Wilson-basketballtanktop til kvinder

A'ja Wilson

329,90 kr.

Vis dig fra din bedste side med kompromisløs komfort. Denne rummelige muscle-tank-inspirerede top er let at stoppe ned for et look, der er helt A'ja eller lade den være løs for en luftig fornemmelse. Stoffet i en blanding af polyester og bomuld er naturligt åndbart, så det er klar til banen når som helst.

Fordele A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.