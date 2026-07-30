A'ja Wilson-basketballhættetrøje til kvinder

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
Klarna tilgængelig ved kassen.
Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson og vis din modigste side frem i denne rummelige hættetrøje. Elastiksnoren i kanten giver dig mulighed for at afkorte den i A'ja-stil, og den satinforede hætte hjælper med at holde styr på dit hår. Den er fremstillet i french terry-materiale og er åndbar nok til at have på, selv når kampen bliver intens.
A'ja Wilson
Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson og vis din modigste side frem i denne rummelige hættetrøje. Elastiksnoren i kanten giver dig mulighed for at afkorte den i A'ja-stil, og den satinforede hætte hjælper med at holde styr på dit hår. Den er fremstillet i french terry-materiale og er åndbar nok til at have på, selv når kampen bliver intens.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A'ja Wilson