A'ja Wilson-basketballhættetrøje til kvinder

Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson og vis din modigste side frem i denne rummelige hættetrøje. Elastiksnoren i kanten giver dig mulighed for at afkorte den i A'ja-stil, og den satinforede hætte hjælper med at holde styr på dit hår. Den er fremstillet i french terry-materiale og er åndbar nok til at have på, selv når kampen bliver intens.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: IO1343-010