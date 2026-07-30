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A'ja Wilson-basketballhættetrøje til kvinder - sort/hvid

A'ja Wilson

Basketballhættetrøje til kvinder

649,90 kr.
sort/hvid
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson og vis din modigste side frem i denne rummelige hættetrøje. Elastiksnoren i kanten giver dig mulighed for at afkorte den i A'ja-stil, og den satinforede hætte hjælper med at holde styr på dit hår. Den er fremstillet i french terry-materiale og er åndbar nok til at have på, selv når kampen bliver intens.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IO1343-010

A'ja Wilson

649,90 kr.

Kompromisløs komfort møder kompromisløs attitude. Hent inspiration fra A'ja Wilson og vis din modigste side frem i denne rummelige hættetrøje. Elastiksnoren i kanten giver dig mulighed for at afkorte den i A'ja-stil, og den satinforede hætte hjælper med at holde styr på dit hår. Den er fremstillet i french terry-materiale og er åndbar nok til at have på, selv når kampen bliver intens.

Fordele

  • A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.
  • Hætten er foret med førsteklasses materiale, der føles silkeagtigt og har en luksuriøs glans.
  • Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.

Produktoplysninger

  • Snoretræk med belagte ender
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hætteforing: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IO1343-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

A'ja Wilson-basketballhættetrøje til kvinder

A'ja Wilson

649,90 kr.

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