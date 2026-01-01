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Nike Air Sport 2
Golftaske
1.849 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Air Sport 2 har en opdateret lændepude og en justerbar Nike Air-rem for en afbalanceret fornemmelse, så du kan spille alle 18 huller i komfort. Hvis vejret bliver vådt og regnfuldt, beskytter en hætte mod regnen.
- Vist farve: sort/Iron Grey/hvid
- Stylenr.: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
1.849 kr.
Nike Air Sport 2 har en opdateret lændepude og en justerbar Nike Air-rem for en afbalanceret fornemmelse, så du kan spille alle 18 huller i komfort. Hvis vejret bliver vådt og regnfuldt, beskytter en hætte mod regnen.
Fordele
- Firevejs opdelersystemet i fuld længde holder dine køller organiseret.
- Boldlommen har et panel med lynlås, så du kan personliggøre looket.
- Beklædningslommen i fuld længde giver ekstra opbevaringsplads.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/Iron Grey/hvid
- Stylenr.: IQ6032-061
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Sport 2
1.849 kr.