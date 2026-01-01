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Nike Air Sport 2-golftaske - sort/Iron Grey/hvid

Nike Air Sport 2

Golftaske

1.849 kr.
sort/Iron Grey/hvid
sort/Sail/Pink Foam
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Air Sport 2 har en opdateret lændepude og en justerbar Nike Air-rem for en afbalanceret fornemmelse, så du kan spille alle 18 huller i komfort. Hvis vejret bliver vådt og regnfuldt, beskytter en hætte mod regnen.


  • Vist farve: sort/Iron Grey/hvid
  • Stylenr.: IQ6032-061

Nike Air Sport 2

1.849 kr.

Nike Air Sport 2 har en opdateret lændepude og en justerbar Nike Air-rem for en afbalanceret fornemmelse, så du kan spille alle 18 huller i komfort. Hvis vejret bliver vådt og regnfuldt, beskytter en hætte mod regnen.

Fordele

  • Firevejs opdelersystemet i fuld længde holder dine køller organiseret.
  • Boldlommen har et panel med lynlås, så du kan personliggøre looket.
  • Beklædningslommen i fuld længde giver ekstra opbevaringsplads.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Iron Grey/hvid
  • Stylenr.: IQ6032-061

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Sport 2-golftaske

    Nike Air Sport 2

    1.849 kr.

    Fuldend looket