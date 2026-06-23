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Gode bedømmelser
Nike Air Rift Breathe-sko til kvinder - hvid/Pure Platinum

Nike Air Rift Breathe

Sko til kvinder

879,90 kr.
hvid/Pure Platinum
sort/hvid/Cool Grey
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Du kan style dig selv i det perfekte look til varmt vejr med Nike Air Rift breathe. Detaljer med burrebåndslukning gør det nemt at smutte i dette design med opdelt tå baseret på den originale 96'er. Nike Air-stødabsorbering i hælen og en luksuriøs skummellemsål føles blødere end nogensinde før og tilføjer følelsen af solrig strand til hvert eneste skridt.


  • Vist farve: hvid/Pure Platinum
  • Stylenr.: 848386-100

Nike Air Rift Breathe

879,90 kr.

360 GRADERS SOMMER-FRISKHED.

Du kan style dig selv i det perfekte look til varmt vejr med Nike Air Rift breathe. Detaljer med burrebåndslukning gør det nemt at smutte i dette design med opdelt tå baseret på den originale 96'er. Nike Air-stødabsorbering i hælen og en luksuriøs skummellemsål føles blødere end nogensinde før og tilføjer følelsen af solrig strand til hvert eneste skridt.

Fordele

  • Nike Tech Ultramesh-overdelen holder den luftig og let, samtidigt med, at den tilføjer tekstur og dybde.
  • Designet med opdelt tå skaber en barfodet fornemmelse og indfanger den originale vibe fra '96.
  • Stropper på mellemfoden og hælen lader dig tilpasse din komfort.
  • Air-Sole-enheden i hælen kombineres med en blød skummellemsål, hvilket giver en blød fornemmelse.
  • Perforeret indlægssål bevarer friskheden og tilføjer samtidig den luksuriøst bløde fornemmelse.
  • Gummidetaljer på ydersålen har robust mønster, hvilket giver ekstra slidstyrke og greb

Produktoplysninger

  • Broderet Swoosh
  • Burrebåndslukning
  • Vist farve: hvid/Pure Platinum
  • Stylenr.: 848386-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (49)

4.4 stjerner

  • way more comfortable than i thought

    Bucky

    i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!

  • Simply the best!

    carla.adem1307

    These are the most comfortable trainers ever! I can not tell you how many pairs I have had since they were released years ago! Highly recommended! And super speedy shipping too!

  • They So Comfortable and can dress up or down🙋‍♀️

    NakeishaL266594286

    I love these Sneakers 💯so much Nike Need to Make More Colors I have been waiting for need Colors over a year and they still just have The same Black and White 😔that I Already Purchase🤷‍♀️

Nike Air Rift Breathe-sko til kvinder

Nike Air Rift Breathe

879,90 kr.

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