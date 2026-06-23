Nike Air Rift Breathe-sko til kvinder

Du kan style dig selv i det perfekte look til varmt vejr med Nike Air Rift breathe. Detaljer med burrebåndslukning gør det nemt at smutte i dette design med opdelt tå baseret på den originale 96'er. Nike Air-stødabsorbering i hælen og en luksuriøs skummellemsål føles blødere end nogensinde før og tilføjer følelsen af solrig strand til hvert eneste skridt.

Vist farve: hvid/Pure Platinum

Stylenr.: 848386-100