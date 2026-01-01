Nike Air-overdelen med 1/4 lynlås til større børn

Den klassiske 1/4-lynlås med et twist af klassisk Nike-DNA. Kontrastkanten løber op langs ærmerne til toppen af kraven og giver et markant præg, og en rummelig pasform i hoveddelen betyder masser af muligheder for lag-på-lag. Derudover er den super lun. Hallo.

Vist farve: sort/Volt

Stylenr.: IO1872-010