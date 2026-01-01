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Nike Air-overdelen med 1/4 lynlås til større børn - sort/Volt

Nike Air

Overdel med 1/4 lynlås til større børn

449,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Den klassiske 1/4-lynlås med et twist af klassisk Nike-DNA. Kontrastkanten løber op langs ærmerne til toppen af kraven og giver et markant præg, og en rummelig pasform i hoveddelen betyder masser af muligheder for lag-på-lag. Derudover er den super lun. Hallo.


  • Vist farve: sort/Volt
  • Stylenr.: IO1872-010

Nike Air

449,90 kr.

Den klassiske 1/4-lynlås med et twist af klassisk Nike-DNA. Kontrastkanten løber op langs ærmerne til toppen af kraven og giver et markant præg, og en rummelig pasform i hoveddelen betyder masser af muligheder for lag-på-lag. Derudover er den super lun. Hallo.

Fordele

  • Vores mellemvægtige, børstede fleece minder os om vores bløde yndlingstæppe. Superblød og behagelig med en let struktureret pasform, der er perfekt til brug indendørs eller udendørs.
  • Kængurulommen hjælper med at holde dine vigtige hverdagsting sikre og inden for rækkevidde.

Produktoplysninger

  • Lynlåslommer
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 98 % bomuld/2 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Volt
  • Stylenr.: IO1872-010

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse S på og er 130 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air-overdelen med 1/4 lynlås til større børn

    Nike Air

    449,90 kr.

    Fuldend looket