Nike Air-overdelen med 1/4 lynlås til større børn

Nike Air
Overdel med 1/4 lynlås til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den klassiske 1/4-lynlås med et twist af klassisk Nike-DNA. Kontrastkanten løber op langs ærmerne til toppen af kraven og giver et markant præg, og en rummelig pasform i hoveddelen betyder masser af muligheder for lag-på-lag. Derudover er den super lun. Hallo.
- Vist farve: sort/Volt
- Stylenr.: IO1872-010
Nike Air
Den klassiske 1/4-lynlås med et twist af klassisk Nike-DNA. Kontrastkanten løber op langs ærmerne til toppen af kraven og giver et markant præg, og en rummelig pasform i hoveddelen betyder masser af muligheder for lag-på-lag. Derudover er den super lun. Hallo.
Fordele
- Vores mellemvægtige, børstede fleece minder os om vores bløde yndlingstæppe. Superblød og behagelig med en let struktureret pasform, der er perfekt til brug indendørs eller udendørs.
- Kængurulommen hjælper med at holde dine vigtige hverdagsting sikre og inden for rækkevidde.
Produktoplysninger
- Lynlåslommer
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 98 % bomuld/2 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Volt
- Stylenr.: IO1872-010
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse S på og er 130 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air