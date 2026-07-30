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Nike Air Monarch IV-træningssko (ekstra bred) til mænd - hvid/sort

Nike Air Monarch IV

Træningssko (ekstra bred) til mænd

599,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Air Monarch IV giver dig klassisk stil med ægte læder og masser af let Nike Air-stødabsorbering, der leverer komfort til din træning.


  • Vist farve: hvid/sort
  • Stylenr.: 416355-101

Nike Air Monarch IV

599,90 kr.

KLASSISK STØTTE OG KOMFORT.

Nike Air Monarch IV giver dig klassisk stil med ægte læder og masser af let Nike Air-stødabsorbering, der leverer komfort til din træning.

Fordele

  • Kombinationen af ægte læder og syntetisk læder skaber slidstyrke og klassisk komfort.
  • Air-Sole-enheden løber langs din fod og giver stødabsorbering, komfort og støtte.
  • Den slidstærke gummisål giver greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: hvid/sort
  • Stylenr.: 416355-101

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (281)

4.3 stjerner

  • John382135023

    price was right , made call to operator got the order right which AI had problem before getting wide shoe and was delivered in record time Thank you

  • Monarch IV

    Richard280950694

    One of the best shoes that I’ve ever worn I really like them. I’ve had many pairs of these a number one choice

  • Very pleased.

    Kimberly45ce53f517294f37824f0217e92850d2

    Very happy. Costumer service was fantastic.

Nike Air Monarch IV-træningssko (ekstra bred) til mænd

Nike Air Monarch IV

599,90 kr.

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