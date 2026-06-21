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Gode bedømmelser
Nike Air Max TL 2.5-sko til mænd - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/sort/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Sko til mænd

1.349 kr.
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/sort/Wolf Grey
Smoke Grey/sort/Dark Smoke Grey/Tough Red
sort/sort/Metallic Silver/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max TL 2.5 vækker en favorit fra slutningen af 90'erne til live og henter den ikoniske, bølgede Air Max-æstetik tilbage. De luftige tekstiler smelter sammen med det glatte kunstlæder og skaber et stilrent look, mens Max Air-stødabsorberingen i fuld længde giver en fjedrende fornemmelse for hvert skridt.


  • Vist farve: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/sort/Wolf Grey
  • Stylenr.: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

1.349 kr.

Air Max TL 2.5 vækker en favorit fra slutningen af 90'erne til live og henter den ikoniske, bølgede Air Max-æstetik tilbage. De luftige tekstiler smelter sammen med det glatte kunstlæder og skaber et stilrent look, mens Max Air-stødabsorberingen i fuld længde giver en fjedrende fornemmelse for hvert skridt.

Fordele

  • Overdelen kombinerer tekstiler og kunstlæder, hvilket giver åndbarhed og slidstyrke.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/sort/Wolf Grey
  • Stylenr.: IO3037-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (84)

4.8 stjerner

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Nike Air Max TL 2.5-sko til mænd

Nike Air Max TL 2.5

1.349 kr.

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