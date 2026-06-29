Nike Air Max TL 2.5 Premium-sko til mænd

Air Max TL 2.5 vækker en favorit fra slutningen af 90'erne til live og henter den ikoniske, bølgede Air Max-æstetik tilbage. De luftige tekstiler smelter sammen med det glatte kunstlæder og skaber et stilrent look, mens Max Air-stødabsorberingen i fuld længde giver en fjedrende fornemmelse for hvert skridt.

Vist farve: sort/sort/Anthracite

Stylenr.: IM4656-001