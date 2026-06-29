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Nike Air Max TL 2.5 Premium-sko til mænd - sort/sort/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Sko til mænd

1.349 kr.
sort/sort/Anthracite
hvid/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max TL 2.5 vækker en favorit fra slutningen af 90'erne til live og henter den ikoniske, bølgede Air Max-æstetik tilbage. De luftige tekstiler smelter sammen med det glatte kunstlæder og skaber et stilrent look, mens Max Air-stødabsorberingen i fuld længde giver en fjedrende fornemmelse for hvert skridt.


  • Vist farve: sort/sort/Anthracite
  • Stylenr.: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

1.349 kr.

Air Max TL 2.5 vækker en favorit fra slutningen af 90'erne til live og henter den ikoniske, bølgede Air Max-æstetik tilbage. De luftige tekstiler smelter sammen med det glatte kunstlæder og skaber et stilrent look, mens Max Air-stødabsorberingen i fuld længde giver en fjedrende fornemmelse for hvert skridt.

Fordele

  • Overdelen kombinerer tekstiler og kunstlæder, hvilket giver åndbarhed og slidstyrke.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Syntetisk læderoverdel
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/sort/Anthracite
  • Stylenr.: IM4656-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

4.5 stjerner

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Nike Air Max TL 2.5 Premium-sko til mænd

Nike Air Max TL 2.5 Premium

1.349 kr.

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