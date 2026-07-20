Nike Air Max Plus VII-sko til mænd

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne udgave af Plus tager en silhuet fra 90'erne og tilfører den energi fra 00'ernes cyberspace. 7'eren giver afkald på originalens klassiske bur og har i stedet en prikket staffering på overdelen. Skorpiongrafikken på pløsen giver et ekstra pift.
Nike Air Max Plus VII
Denne udgave af Plus tager en silhuet fra 90'erne og tilfører den energi fra 00'ernes cyberspace. 7'eren giver afkald på originalens klassiske bur og har i stedet en prikket staffering på overdelen. Skorpiongrafikken på pløsen giver et ekstra pift.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII