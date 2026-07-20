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Nike Air Max Plus VII-sko til mænd - sort/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Sko til mænd

1.499 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne udgave af Plus tager en silhuet fra 90'erne og tilfører den energi fra 00'ernes cyberspace. 7'eren giver afkald på originalens klassiske bur og har i stedet en prikket staffering på overdelen. Skorpiongrafikken på pløsen giver et ekstra pift.


  • Vist farve: sort/Gamma Blue/Chrome
  • Stylenr.: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

1.499 kr.

Denne udgave af Plus tager en silhuet fra 90'erne og tilfører den energi fra 00'ernes cyberspace. 7'eren giver afkald på originalens klassiske bur og har i stedet en prikket staffering på overdelen. Skorpiongrafikken på pløsen giver et ekstra pift.

Fordele

  • Overdelen i mesh med detaljer i syntetisk læder er slidstærk og åndbar.
  • Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Gamma Blue/Chrome
  • Stylenr.: IQ9429-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Nike Air Max Plus VII-sko til mænd

Nike Air Max Plus VII

1.499 kr.

Fuldend looket

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