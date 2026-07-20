Nike Air Max Plus VII-sko til mænd

Denne udgave af Plus tager en silhuet fra 90'erne og tilfører den energi fra 00'ernes cyberspace. 7'eren giver afkald på originalens klassiske bur og har i stedet en prikket staffering på overdelen. Skorpiongrafikken på pløsen giver et ekstra pift.

Vist farve: sort/Gamma Blue/Chrome

Stylenr.: IQ9429-001