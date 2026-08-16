Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"-sko til mænd

Kylian Mbappe har altid været fan af Air Max Plus VII, så meget, at han brugte den som inspiration til sin fodboldstøvle. Tænk på denne version af TN7 som et dagligdags modstykke til Kylians fodboldstøvle. Tjek det specielle mærke på pløsen og farveskemaet, mens du er i gang.

Vist farve: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/sort/Barely Volt

Stylenr.: HQ2197-200