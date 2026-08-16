Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"-sko til mænd

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Klarna tilgængelig ved kassen.
Kylian Mbappe har altid været fan af Air Max Plus VII, så meget, at han brugte den som inspiration til sin fodboldstøvle. Tænk på denne version af TN7 som et dagligdags modstykke til Kylians fodboldstøvle. Tjek det specielle mærke på pløsen og farveskemaet, mens du er i gang.
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Kylian Mbappe har altid været fan af Air Max Plus VII, så meget, at han brugte den som inspiration til sin fodboldstøvle. Tænk på denne version af TN7 som et dagligdags modstykke til Kylians fodboldstøvle. Tjek det specielle mærke på pløsen og farveskemaet, mens du er i gang.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.4 stjerner
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Da Nike Air Max Plus kom på markedet i 90'erne, ramte den også gaderne i Paris som det ubestridte tegn på tempo, stil og street-cred.
Uniformen fra Paris' sidegader er nu nyfortolket til Paris-legenden Kylian Mbappé i hans nye Mercurial Superfly og Air Max Plus VII.