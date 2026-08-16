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Gode bedømmelser
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"-sko til mænd - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/sort/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

Sko til mænd

30% rabat
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/sort/Barely Volt
hvid/sort/Smoke Grey/hvid
sort/sort/Anthracite/sort
hvid/Blue Crystal/Metallic Silver/hvid
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
sort/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Kylian Mbappe har altid været fan af Air Max Plus VII, så meget, at han brugte den som inspiration til sin fodboldstøvle. Tænk på denne version af TN7 som et dagligdags modstykke til Kylians fodboldstøvle. Tjek det specielle mærke på pløsen og farveskemaet, mens du er i gang.


  • Vist farve: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/sort/Barely Volt
  • Stylenr.: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30% rabat

Kylian Mbappe har altid været fan af Air Max Plus VII, så meget, at han brugte den som inspiration til sin fodboldstøvle. Tænk på denne version af TN7 som et dagligdags modstykke til Kylians fodboldstøvle. Tjek det specielle mærke på pløsen og farveskemaet, mens du er i gang.

Fordele

  • Overdelen i mesh med detaljer i syntetisk læder er slidstærk og åndbar.
  • Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
  • Nike Air-enheder giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/sort/Barely Volt
  • Stylenr.: HQ2197-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (80)

4.4 stjerner

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"-sko til mænd

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30% rabat

Fuldend looket

Item 3 of 7

En kulturel hjørnesten

Da Nike Air Max Plus kom på markedet i 90'erne, ramte den også gaderne i Paris som det ubestridte tegn på tempo, stil og street-cred.

To ikoner. Samme DNA.

Uniformen fra Paris' sidegader er nu nyfortolket til Paris-legenden Kylian Mbappé i hans nye Mercurial Superfly og Air Max Plus VII.