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Nike Air Max Plus
Sko til mænd
1.399 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.
- Vist farve: sort/Bright Crimson/sort/sort
- Stylenr.: IX0385-001
Nike Air Max Plus
1.399 kr.
Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.
Fordele
- Overdelen i mesh med detaljer i syntetisk læder er slidstærk og åndbar.
- Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
- Nike Air-enheder giver letvægtsstødabsorbering.
- Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: sort/Bright Crimson/sort/sort
- Stylenr.: IX0385-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max Plus
1.399 kr.