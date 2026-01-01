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Nike Air Max Plus-sko til mænd - sort/Bright Crimson/sort/sort

Nike Air Max Plus

Sko til mænd

1.399 kr.
Nike Air Max Plus-sko til mænd - sort/Bright Crimson/sort/sort
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.


  • Vist farve: sort/Bright Crimson/sort/sort
  • Stylenr.: IX0385-001

Nike Air Max Plus

1.399 kr.

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.

Fordele

  • Overdelen i mesh med detaljer i syntetisk læder er slidstærk og åndbar.
  • Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
  • Nike Air-enheder giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/Bright Crimson/sort/sort
  • Stylenr.: IX0385-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Max Plus-sko til mænd

    Nike Air Max Plus

    1.399 kr.

    Fuldend looket

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