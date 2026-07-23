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Gode bedømmelser
Nike Air Max Plus-sko til mænd - sort/Anthracite/Pink Foam/hvid

Nike Air Max Plus

Sko til mænd

30% rabat
sort/Anthracite/Pink Foam/hvid
hvid/Pearl Grey/sort/Neon Yellow
Design dit eget Nike By You-produkt
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.


  • Vist farve: sort/Anthracite/Pink Foam/hvid
  • Stylenr.: IU7540-001

Nike Air Max Plus

30% rabat

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.

Fordele

  • Overdelen i mesh med detaljer i syntetisk læder er slidstærk og åndbar.
  • Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
  • Nike Air-enheder giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Anthracite/Pink Foam/hvid
  • Stylenr.: IU7540-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (11)

4.7 stjerner

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Nike Air Max Plus-sko til mænd

Nike Air Max Plus

30% rabat

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