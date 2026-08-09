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Nike Air Max Plus Premium-sko til mindre børn - sort/multifarvet/Anthracite/sort

Nike Air Max Plus Premium

Sko til mindre børn

779,90 kr.
sort/multifarvet/Anthracite/sort
sort/sort/sort
sort/Blue Crystal/sort
sort/Illusion Green/sort
Tough Red/sort/Mystic Dates/Grey Fog
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Stor stødabsorbering. Stor attitude. Luftig mesh og en støttende ramme i plastik får et blødt tvist i denne førsteklasses udgave af AM-klassikeren. De synlige Air-enheder i hælen og forfoden betyder mere affjedring og stødabsorbering, så du kan bevæge dig fra legepladsen til baghaven og videre.


  • Vist farve: sort/multifarvet/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

779,90 kr.

Stor stødabsorbering. Stor attitude. Luftig mesh og en støttende ramme i plastik får et blødt tvist i denne førsteklasses udgave af AM-klassikeren. De synlige Air-enheder i hælen og forfoden betyder mere affjedring og stødabsorbering, så du kan bevæge dig fra legepladsen til baghaven og videre.

Fordele

  • De bølgede linjer på den ikoniske plastramme ser ekstra bløde ud, men giver dig den samme stabilitet. Desuden er den støttende svang i mellemfoden inspireret af halen på en hval.
  • En Max Air-enhed, der oprindeligt er designet til performance-løb, giver let, slidstærk stødabsorbering.
  • Tåspids i plastik tilføjer slidstyrke og glans, mens bøjelige riller gør, at hvert skridt føles naturligt.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Lav krave
  • Vist farve: sort/multifarvet/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IR4690-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (121)

4.5 stjerner

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

  • Rajae447588986

    Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore

  • Parfait

    Patricia711763462

    Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux

Nike Air Max Plus Premium-sko til mindre børn

Nike Air Max Plus Premium

779,90 kr.

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