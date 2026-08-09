Nike Air Max Plus Premium-sko til mindre børn

Stor stødabsorbering. Stor attitude. Luftig mesh og en støttende ramme i plastik får et blødt tvist i denne førsteklasses udgave af AM-klassikeren. De synlige Air-enheder i hælen og forfoden betyder mere affjedring og stødabsorbering, så du kan bevæge dig fra legepladsen til baghaven og videre.

Vist farve: sort/multifarvet/Anthracite/sort

Stylenr.: IR4690-001