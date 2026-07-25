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Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"-sko til mænd - sort/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Sko til mænd

1.399 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Denne elegante colorway har et ekstra pift med skorpiongrafik på pløsen. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din stil i komfort.


  • Vist farve: sort/Chrome/Gamma Blue
  • Stylenr.: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

1.399 kr.

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Denne elegante colorway har et ekstra pift med skorpiongrafik på pløsen. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din stil i komfort.

Fordele

  • Overdelen i tekstil med detaljer i syntetisk læder er slidstærk og åndbar.
  • Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
  • Nike Air-enheder giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Chrome/Gamma Blue
  • Stylenr.: IM9624-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

3 stjerner

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"-sko til mænd

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

1.399 kr.

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