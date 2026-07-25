Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"-sko til mænd

Lad din attitude få lidt kant i Air Max Plus. Den ikoniske ramme giver varme til dit look, mens luftigt mesh holder dig afkølet. Denne elegante colorway har et ekstra pift med skorpiongrafik på pløsen. Stødabsorberingen er synlig, så du kan fejre din stil i komfort.

Vist farve: sort/Chrome/Gamma Blue

Stylenr.: IM9624-001