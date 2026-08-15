Nike Air Max Plus OG Premium-sko til mænd

Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Fejr fodbold på dens største scene i disse Air Max Plus. Denne udgave udskifter de traditionelle Le Tricolore-farver med mint- og kobbernuancer som en hyldest til patinaen på Frihedsgudinden og giver den ikoniske sneaker en diskret "Allez les Bleus!"-energi. Dens ramme over kunstlæder og tekstiler giver dig et hot look. Stødabsorberingen fra Air Max er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.
Nike Air Max Plus OG Premium
Fejr fodbold på dens største scene i disse Air Max Plus. Denne udgave udskifter de traditionelle Le Tricolore-farver med mint- og kobbernuancer som en hyldest til patinaen på Frihedsgudinden og giver den ikoniske sneaker en diskret "Allez les Bleus!"-energi. Dens ramme over kunstlæder og tekstiler giver dig et hot look. Stødabsorberingen fra Air Max er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3 stjerner
Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium