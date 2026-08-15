Nike Air Max Plus OG Premium-sko til mænd

Fejr fodbold på dens største scene i disse Air Max Plus. Denne udgave udskifter de traditionelle Le Tricolore-farver med mint- og kobbernuancer som en hyldest til patinaen på Frihedsgudinden og giver den ikoniske sneaker en diskret "Allez les Bleus!"-energi. Dens ramme over kunstlæder og tekstiler giver dig et hot look. Stødabsorberingen fra Air Max er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.

Vist farve: multifarvet/multifarvet/Monarch/sort

Stylenr.: IQ0168-900