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Nike Air Max Plus OG Premium-sko til mænd - multifarvet/multifarvet/Monarch/sort

Nike Air Max Plus OG Premium

Sko til mænd

30% rabat
multifarvet/multifarvet/Monarch/sort
hvid/sort/Blue Crystal
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Fejr fodbold på dens største scene i disse Air Max Plus. Denne udgave udskifter de traditionelle Le Tricolore-farver med mint- og kobbernuancer som en hyldest til patinaen på Frihedsgudinden og giver den ikoniske sneaker en diskret "Allez les Bleus!"-energi. Dens ramme over kunstlæder og tekstiler giver dig et hot look. Stødabsorberingen fra Air Max er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.


  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/Monarch/sort
  • Stylenr.: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

30% rabat

Fejr fodbold på dens største scene i disse Air Max Plus. Denne udgave udskifter de traditionelle Le Tricolore-farver med mint- og kobbernuancer som en hyldest til patinaen på Frihedsgudinden og giver den ikoniske sneaker en diskret "Allez les Bleus!"-energi. Dens ramme over kunstlæder og tekstiler giver dig et hot look. Stødabsorberingen fra Air Max er synlig, så du kan fejre din trodsige stil i komfort.

Fordele

  • Svangbåndet i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
  • Nike Air-enheder giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/Monarch/sort
  • Stylenr.: IQ0168-900

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

3 stjerner

  • Parfaite

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    Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.

  • Cheaply Made Shoe

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    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Nike Air Max Plus OG Premium-sko til mænd

Nike Air Max Plus OG Premium

30% rabat

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