Nike Air Max Plus 3-sko til mænd

Nike Air Max Plus 3

1.399 kr.

Denne Air Max Plus 3 hylder sin rødder med diskrete referencer til sine forgængere. Skumstødabsorberingen og Max Air-enhederne leverer gennemtestet affjedring og komfort til dine skridt. De futuristiske designlinjer og elegante detaljer opdaterer disse sneaks til nutiden med iøjnefaldende stil.

Fordele Kunstlæderet og den luftige mesh på overdelen hjælper med at give åndbarhed, slidstyrke og støtte.

Max Air-enhederne i hælen og forfoden blev oprindeligt designet til konkurrenceløb og giver dig let stødabsorbering.

De polerede plastikdetaljer på tåen tilføjer glans og slidstyrke til dit look.

Ydersålen i gummi giver et godt greb.

Produktoplysninger Vist farve: sort/Smoke Grey

Stylenr.: IF6319-001