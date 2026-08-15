Nike Air Max Plus 3-sko til mænd

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Air Max Plus 3 hylder sin rødder med diskrete referencer til sine forgængere. Skumstødabsorberingen og Max Air-enhederne leverer gennemtestet affjedring og komfort til dine skridt. De futuristiske designlinjer og elegante detaljer opdaterer disse sneaks til nutiden med iøjnefaldende stil.
Nike Air Max Plus 3
Denne Air Max Plus 3 hylder sin rødder med diskrete referencer til sine forgængere. Skumstødabsorberingen og Max Air-enhederne leverer gennemtestet affjedring og komfort til dine skridt. De futuristiske designlinjer og elegante detaljer opdaterer disse sneaks til nutiden med iøjnefaldende stil.
Den revolutionerende Air-teknologi har været brugt i Nikes fodtøj lige siden 1978. I 1987 debuterede Air Max 1 med synlig Air-teknologi i hælen, så fans fik mere end blot følelsen af Air-stødabsorbering – nu kunne de pludselig også se den. Siden da er senere generationer af Air Max-sko blevet et hit blandt såvel sportsudøvere som samlere på grund af deres iøjnefaldende farvekombinationer og lette, pålidelige stødabsorbering.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3