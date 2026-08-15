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Nike Air Max Plus 3-sko til mænd - sort/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Sko til mænd

1.399 kr.
sort/Smoke Grey
hvid/Vast Grey/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Denne Air Max Plus 3 hylder sin rødder med diskrete referencer til sine forgængere. Skumstødabsorberingen og Max Air-enhederne leverer gennemtestet affjedring og komfort til dine skridt. De futuristiske designlinjer og elegante detaljer opdaterer disse sneaks til nutiden med iøjnefaldende stil.


  • Vist farve: sort/Smoke Grey
  • Stylenr.: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

1.399 kr.

Denne Air Max Plus 3 hylder sin rødder med diskrete referencer til sine forgængere. Skumstødabsorberingen og Max Air-enhederne leverer gennemtestet affjedring og komfort til dine skridt. De futuristiske designlinjer og elegante detaljer opdaterer disse sneaks til nutiden med iøjnefaldende stil.

Fordele

  • Kunstlæderet og den luftige mesh på overdelen hjælper med at give åndbarhed, slidstyrke og støtte.
  • Max Air-enhederne i hælen og forfoden blev oprindeligt designet til konkurrenceløb og giver dig let stødabsorbering.
  • De polerede plastikdetaljer på tåen tilføjer glans og slidstyrke til dit look.
  • Ydersålen i gummi giver et godt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/Smoke Grey
  • Stylenr.: IF6319-001

Historien bag Nike Air Max

Den revolutionerende Air-teknologi har været brugt i Nikes fodtøj lige siden 1978. I 1987 debuterede Air Max 1 med synlig Air-teknologi i hælen, så fans fik mere end blot følelsen af Air-stødabsorbering – nu kunne de pludselig også se den. Siden da er senere generationer af Air Max-sko blevet et hit blandt såvel sportsudøvere som samlere på grund af deres iøjnefaldende farvekombinationer og lette, pålidelige stødabsorbering.

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (80)

4.6 stjerner

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Nike Air Max Plus 3-sko til mænd

Nike Air Max Plus 3

1.399 kr.

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