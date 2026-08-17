Nike Air Max Moto 2K-sko til større børn

Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger – fra skummet under foden til polstringen på pløsen og anklerne.

Vist farve: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Stylenr.: IR0587-001