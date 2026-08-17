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Nike Air Max Moto 2K-sko til større børn - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Sko til større børn

799,90 kr.
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
sort/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Metallic Silver/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/hvid
Cream II/Sail/Fauna Brown
hvid/Pure Platinum/Metallic Silver/hvid
hvid/Pure Platinum/Metallic Silver/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Metallic Silver
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger – fra skummet under foden til polstringen på pløsen og anklerne.


  • Vist farve: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Stylenr.: IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

799,90 kr.

Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger – fra skummet under foden til polstringen på pløsen og anklerne.

Fordele

  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Panelerne af mesh og syntetisk læder er lette og åndbare.
  • Skummellemsålen, der er inspireret af 00'erne, giver dig et retro-look med moderne komfort.
  • Ruskind på overdelen giver et luksuriøst look og en lækker fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Elastiske snørebånd
  • Trækstrop på hælen
  • Vist farve: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Stylenr.: IR0587-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (28)

4.8 stjerner

  • MatthiasB727712154

    Sitzt Perfekt und sieht top aus.

  • Great

    Hollie

    Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe

  • Scarpa ragazzo

    GiuseppeL620471960

    Ottima e perfetta, comoda ed elegante

Nike Air Max Moto 2K-sko til større børn

Nike Air Max Moto 2K

799,90 kr.

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