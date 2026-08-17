Nike Air Max Moto 2K-sko til større børn

MatthiasB727712154
Sitzt Perfekt und sieht top aus.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger – fra skummet under foden til polstringen på pløsen og anklerne.
Nike Air Max Moto 2K
Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger – fra skummet under foden til polstringen på pløsen og anklerne.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
MatthiasB727712154
Sitzt Perfekt und sieht top aus.
Great
Hollie
Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe
Scarpa ragazzo
GiuseppeL620471960
Ottima e perfetta, comoda ed elegante
Nike Air Max Moto 2K