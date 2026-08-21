billede 1 af 9
Nike Air Max Moto 2K
Sko til mænd
1.049 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den velkendte og friske Air Max Moto er klar til at præstere. Overdelen i ripstop og snørebåndet med stoppere komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air i hælen.
- Vist farve: sort/sort/Anthracite/sort
- Stylenr.: IR0072-002
Nike Air Max Moto 2K
1.049 kr.
Den velkendte og friske Air Max Moto er klar til at præstere. Overdelen i ripstop og snørebåndet med stoppere komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air i hælen.
Fordele
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Overdelen i ripstop og kunstlæder er åndbar og slidstærk.
- Rummelig tåboks tilføjer komfort, mens den stadig ser slank ud.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: sort/sort/Anthracite/sort
- Stylenr.: IR0072-002
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Ingen anmeldelser
Nike Air Max Moto 2K
1.049 kr.