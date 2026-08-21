 
billede 1 af 9
Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd - sort/sort/Anthracite/sort

Nike Air Max Moto 2K

Sko til mænd

1.049 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Den velkendte og friske Air Max Moto er klar til at præstere. Overdelen i ripstop og snørebåndet med stoppere komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air i hælen.


  • Vist farve: sort/sort/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

1.049 kr.

Den velkendte og friske Air Max Moto er klar til at præstere. Overdelen i ripstop og snørebåndet med stoppere komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air i hælen.

Fordele

  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Overdelen i ripstop og kunstlæder er åndbar og slidstærk.
  • Rummelig tåboks tilføjer komfort, mens den stadig ser slank ud.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/sort/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IR0072-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd

    Nike Air Max Moto 2K

    1.049 kr.