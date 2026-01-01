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Nike Air Max Moto 2K
Sko til mænd
1.049 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.
- Vist farve: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Stylenr.: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
1.049 kr.
Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.
Fordele
- Overdelen kombinerer kunstlæder og tekstiler, hvilket giver et lagdelt look, der er skabt til at holde.
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Stylenr.: IV5759-094
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max Moto 2K
1.049 kr.