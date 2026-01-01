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Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver

Nike Air Max Moto 2K

Sko til mænd

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.


  • Vist farve: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Stylenr.: IV5759-094

Nike Air Max Moto 2K

1.049 kr.

Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.

Fordele

  • Overdelen kombinerer kunstlæder og tekstiler, hvilket giver et lagdelt look, der er skabt til at holde.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Stylenr.: IV5759-094

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd

    Nike Air Max Moto 2K

    1.049 kr.

    Fuldend looket

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