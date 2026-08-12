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Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd - hvid/Metallic Silver/Photon Dust/sort

Nike Air Max Moto 2K

Sko til mænd

979,90 kr.
hvid/Metallic Silver/Photon Dust/sort
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/hvid
sort/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
hvid/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
hvid/Light Armory Blue/Metallic Silver/sort
hvid/sort/Wolf Grey/Metallic Silver
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Metallic Silver/Light Smoke Grey/Anthracite
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.


  • Vist farve: hvid/Metallic Silver/Photon Dust/sort
  • Stylenr.: IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

979,90 kr.

Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.

Fordele

  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Mellemsålen af skum giver rigelig stødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver slidstyrke og greb

Produktoplysninger

  • Vist farve: hvid/Metallic Silver/Photon Dust/sort
  • Stylenr.: IO9279-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (42)

4.5 stjerner

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd

Nike Air Max Moto 2K

979,90 kr.

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