Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd

1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.
Nike Air Max Moto 2K
Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Metalliske detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
AnjaF388205822
Alles top, Passform gut und schaut gut aus
Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!
NATALIA82085074
* Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes
Nike Air Max Moto 2K