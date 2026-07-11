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Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd - sort/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Sko til mænd

979,90 kr.
sort/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/hvid
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/hvid
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Reflekterende detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.


  • Vist farve: sort/Off Noir/Anthracite
  • Stylenr.: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

979,90 kr.

Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Reflekterende detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.

Fordele

  • Overdelen kombinerer kunstlæder og tekstiler, hvilket giver et lagdelt look, der er skabt til at holde.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/Off Noir/Anthracite
  • Stylenr.: IQ4924-006

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (16)

4.5 stjerner

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd

Nike Air Max Moto 2K

979,90 kr.

Fuldend looket

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