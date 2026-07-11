Nike Air Max Moto 2K-sko til mænd

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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Reflekterende detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.
Nike Air Max Moto 2K
Den velkendte og friske Air Max Moto 2K er klar til at præstere. Reflekterende detaljer komplimenterer performance-inspirerede detaljer og Max Air-stødabsorbering.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K