Nike Air Max Moto 2K-sko til babyer/småbørn

Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger. Lad dem tage deres første skridt med stil.

Vist farve: Cream II/Sail/Fauna Brown

Stylenr.: IQ9432-200