Nike Air Max Moto 2K
Sko til babyer/småbørn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger. Lad dem tage deres første skridt med stil.
- Vist farve: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Stylenr.: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Retro. Stilfulde. Og frem for alt: Behagelig. Det er Air Max Moto 2K. Den er inspireret af løbeskoene fra 00'erne og har luftigt mesh og stødabsorbering overalt, hvor du kigger. Lad dem tage deres første skridt med stil.
Fordele
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Panelerne af mesh og syntetisk læder er lette og åndbare.
- Skummellemsålen, der er inspireret af 00'erne, giver dig et retro-look med moderne komfort.
- Inspireret af klassisk Nike-æstetik, designet specielt til dine børns fødder.
Produktoplysninger
- Lav krave
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Elastiske snørebånd
- Vist farve: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Stylenr.: IQ9432-200
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max Moto 2K