Nike Air Max Lite-golftaske

Nike Air Max Lite-tasken vejer 2 kg og er designet til den golfspiller, der bærer selv. Air Max polstrede stropper og en lændepude hjælper med at holde dig støttet og komfortabel. Den praktiske udvendige lomme kan rumme en vandflaske, så du kan holde væskebalancen, mens du går på banen.

Vist farve: sort/Pure Platinum/sort

Stylenr.: IO1600-095