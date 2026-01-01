Nike Air Max Lite
Golftaske
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Air Max Lite-tasken vejer 2 kg og er designet til den golfspiller, der bærer selv. Air Max polstrede stropper og en lændepude hjælper med at holde dig støttet og komfortabel. Den praktiske udvendige lomme kan rumme en vandflaske, så du kan holde væskebalancen, mens du går på banen.
- Vist farve: sort/Pure Platinum/sort
- Stylenr.: IO1600-095
Nike Air Max Lite
Nike Air Max Lite-tasken vejer 2 kg og er designet til den golfspiller, der bærer selv. Air Max polstrede stropper og en lændepude hjælper med at holde dig støttet og komfortabel. Den praktiske udvendige lomme kan rumme en vandflaske, så du kan holde væskebalancen, mens du går på banen.
Fordele
- Fire skillevægge holder dine køller adskilt og organiseret.
- Fem lommer til ekstra opbevaring af bolde, tees og andre vigtige ting.
Produktoplysninger
- Håndklædelap med hægtelukning
- Penholder
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/Pure Platinum/sort
- Stylenr.: IO1600-095
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max Lite