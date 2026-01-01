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Nike Air Max Lite-golftaske - sort/Pure Platinum/sort

Nike Air Max Lite

Golftaske

1.349 kr.
sort/Pure Platinum/sort
University Red/Pure Platinum/University Red
sort/Wolf Grey/Clear Jade
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Air Max Lite-tasken vejer 2 kg og er designet til den golfspiller, der bærer selv. Air Max polstrede stropper og en lændepude hjælper med at holde dig støttet og komfortabel. Den praktiske udvendige lomme kan rumme en vandflaske, så du kan holde væskebalancen, mens du går på banen.


  • Vist farve: sort/Pure Platinum/sort
  • Stylenr.: IO1600-095

Nike Air Max Lite

1.349 kr.

Nike Air Max Lite-tasken vejer 2 kg og er designet til den golfspiller, der bærer selv. Air Max polstrede stropper og en lændepude hjælper med at holde dig støttet og komfortabel. Den praktiske udvendige lomme kan rumme en vandflaske, så du kan holde væskebalancen, mens du går på banen.

Fordele

  • Fire skillevægge holder dine køller adskilt og organiseret.
  • Fem lommer til ekstra opbevaring af bolde, tees og andre vigtige ting.

Produktoplysninger

  • Håndklædelap med hægtelukning
  • Penholder
  • 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Pure Platinum/sort
  • Stylenr.: IO1600-095

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Max Lite-golftaske

    Nike Air Max Lite

    1.349 kr.

    Fuldend looket