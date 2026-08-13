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Gode bedømmelser
Nike Air Max Ishod-skatersko - sort/sort/sort/sort

Nike Air Max Ishod

Skatersko

799,90 kr.
sort/sort/sort/sort
Blue Void/Radiant Blue/Bright Blue/Metallic Silver
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max Ishod er fyldt med detaljer fra de ikoniske basketsko fra 90'erne, og så er den bygget med al den slidstyrke, du har brug for, til at skate hårdt. Dette kreative twist på det originale Ishod-design har opdateret mesh, synlig Nike Air-stødabsorbering og en cupsole, som er nem at gå til.


  • Vist farve: sort/sort/sort/sort
  • Stylenr.: IR1887-001

Nike Air Max Ishod

799,90 kr.

Air Max Ishod er fyldt med detaljer fra de ikoniske basketsko fra 90'erne, og så er den bygget med al den slidstyrke, du har brug for, til at skate hårdt. Dette kreative twist på det originale Ishod-design har opdateret mesh, synlig Nike Air-stødabsorbering og en cupsole, som er nem at gå til.

Fordele

  • "Ishod" er præget på de skjulte snørestykker med "Wair" broderet på toppen.
  • Det fleksible cupsole-design minimerer tiden, det tager at gå dem til.
  • Sildebensmønstret på ydersålen giver det helt rette greb på dit board.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/sort/sort/sort
  • Stylenr.: IR1887-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (12)

4.5 stjerner

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Nike Air Max Ishod-skatersko

Nike Air Max Ishod

799,90 kr.

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