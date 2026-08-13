Nike Air Max Ishod-skatersko

Air Max Ishod er fyldt med detaljer fra de ikoniske basketsko fra 90'erne, og så er den bygget med al den slidstyrke, du har brug for, til at skate hårdt. Dette kreative twist på det originale Ishod-design har opdateret mesh, synlig Nike Air-stødabsorbering og en cupsole, som er nem at gå til.

Vist farve: sort/sort/sort/sort

Stylenr.: IR1887-001