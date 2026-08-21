Nike Air Max Genome
Sko til kvinder
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Air Max Genome giver Air Max-linjen et nyt look med inspiration fra de fremadskuende designs fra 00'erne.Dens tech-agtige overdel består af forskellige materialer, inklusive sømløse skind, luftig mesh og slidstærke TPU-detaljer.Air-enheden i fuld længde med lav profil tilføjer matchende komfort.Med dens elegante og raffinerede look bliver den helt sikkert din nye yndlings-Air Max.
- Vist farve: hvid/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Stylenr.: DC4057-101
Nike Air Max Genome
AIR TIL DEN NYE GENERATION.
Air Max Genome giver Air Max-linjen et nyt look med inspiration fra de fremadskuende designs fra 00'erne.Dens tech-agtige overdel består af forskellige materialer, inklusive sømløse skind, luftig mesh og slidstærke TPU-detaljer.Air-enheden i fuld længde med lav profil tilføjer matchende komfort.Med dens elegante og raffinerede look bliver den helt sikkert din nye yndlings-Air Max.
Fordele
- Overdelen har elegante designlinjer og en flot blanding af forskellige materialer, der tilføjer dybde til det tempofyldte look.
- Forstærkning ved tåen og hælen gør dig klar til byens gader, dag ud og dag ind.
- Den er oprindeligt designet til performancesport og har en Air-enhed i fuld længde, der giver utrolig komfort, mens dens design med lav profil gør, at den ikke virker stor.
- En polstret, lav krave ser elegant ud og føles behagelig.
- Den midterste del har stafferinger i mesh, der giver et flot look med masser af dimension.
Produktoplysninger
- Gummisål
- Traditionelt snøresystem
- Trækstrop på hælen
- Vist farve: hvid/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Stylenr.: DC4057-101
Historien bag Nike Air Max
Den revolutionerende Air-teknologi har været brugt i Nikes fodtøj lige siden 1978.I 1987 debuterede Air Max 1 med synlig Air-teknologi i hælen, så fans fik mere end blot følelsen af Air-stødabsorbering. Nu kunne de pludselig se den.Siden da er senere generationer af Air Max-sko blevet et hit blandt såvel sportsudøvere som samlere på grund af deres iøjnefaldende farvekombinationer og lette, pålidelige stødabsorbering.
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max Genome