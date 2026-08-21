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Nike Air Max Genome-sko til kvinder - hvid/Summit White/Sapphire/Lime Ice

Nike Air Max Genome

Sko til kvinder

1.399 kr.

Udsolgt:

Denne farve fås ikke i øjeblikket

Air Max Genome giver Air Max-linjen et nyt look med inspiration fra de fremadskuende designs fra 00'erne.Dens tech-agtige overdel består af forskellige materialer, inklusive sømløse skind, luftig mesh og slidstærke TPU-detaljer.Air-enheden i fuld længde med lav profil tilføjer matchende komfort.Med dens elegante og raffinerede look bliver den helt sikkert din nye yndlings-Air Max.


  • Vist farve: hvid/Summit White/Sapphire/Lime Ice
  • Stylenr.: DC4057-101

Nike Air Max Genome

1.399 kr.

AIR TIL DEN NYE GENERATION.

Air Max Genome giver Air Max-linjen et nyt look med inspiration fra de fremadskuende designs fra 00'erne.Dens tech-agtige overdel består af forskellige materialer, inklusive sømløse skind, luftig mesh og slidstærke TPU-detaljer.Air-enheden i fuld længde med lav profil tilføjer matchende komfort.Med dens elegante og raffinerede look bliver den helt sikkert din nye yndlings-Air Max.

Fordele

  • Overdelen har elegante designlinjer og en flot blanding af forskellige materialer, der tilføjer dybde til det tempofyldte look.
  • Forstærkning ved tåen og hælen gør dig klar til byens gader, dag ud og dag ind.
  • Den er oprindeligt designet til performancesport og har en Air-enhed i fuld længde, der giver utrolig komfort, mens dens design med lav profil gør, at den ikke virker stor.
  • En polstret, lav krave ser elegant ud og føles behagelig.
  • Den midterste del har stafferinger i mesh, der giver et flot look med masser af dimension.

Produktoplysninger

  • Gummisål
  • Traditionelt snøresystem
  • Trækstrop på hælen
  • Vist farve: hvid/Summit White/Sapphire/Lime Ice
  • Stylenr.: DC4057-101

Historien bag Nike Air Max

Den revolutionerende Air-teknologi har været brugt i Nikes fodtøj lige siden 1978.I 1987 debuterede Air Max 1 med synlig Air-teknologi i hælen, så fans fik mere end blot følelsen af Air-stødabsorbering. Nu kunne de pludselig se den.Siden da er senere generationer af Air Max-sko blevet et hit blandt såvel sportsudøvere som samlere på grund af deres iøjnefaldende farvekombinationer og lette, pålidelige stødabsorbering.

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Max Genome-sko til kvinder

    Nike Air Max Genome

    1.399 kr.