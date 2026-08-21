Nike Air Max Genome-sko til kvinder

Nike Air Max Genome

1.399 kr.

AIR TIL DEN NYE GENERATION.

Air Max Genome giver Air Max-linjen et nyt look med inspiration fra de fremadskuende designs fra 00'erne.Dens tech-agtige overdel består af forskellige materialer, inklusive sømløse skind, luftig mesh og slidstærke TPU-detaljer.Air-enheden i fuld længde med lav profil tilføjer matchende komfort.Med dens elegante og raffinerede look bliver den helt sikkert din nye yndlings-Air Max.

Fordele Overdelen har elegante designlinjer og en flot blanding af forskellige materialer, der tilføjer dybde til det tempofyldte look.

Forstærkning ved tåen og hælen gør dig klar til byens gader, dag ud og dag ind.

Den er oprindeligt designet til performancesport og har en Air-enhed i fuld længde, der giver utrolig komfort, mens dens design med lav profil gør, at den ikke virker stor.

En polstret, lav krave ser elegant ud og føles behagelig.

Den midterste del har stafferinger i mesh, der giver et flot look med masser af dimension.

Produktoplysninger Gummisål

Traditionelt snøresystem

Trækstrop på hælen

Vist farve: hvid/Summit White/Sapphire/Lime Ice

Stylenr.: DC4057-101