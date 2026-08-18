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Nike Air Max Fire-sko til mindre børn - sort/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Sko til mindre børn

549,90 kr.
sort/Metallic Silver/Gamma Blue
sort/hvid
sort/Playful Pink/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Fire er elegant og støttende og en hot model til Air Max-familien. Den er inspireret af friluftssport og den digitale verden, hvilket giver dig et strømlinet look, der er skabt til fremtiden. Kunstlæderet tilføjer slidstyrke, og Max Air-enheden giver behagelig stødabsorbering, som du kan mærke hele dagen lang.


  • Vist farve: sort/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Stylenr.: II6557-013

Nike Air Max Fire

549,90 kr.

Fire er elegant og støttende og en hot model til Air Max-familien. Den er inspireret af friluftssport og den digitale verden, hvilket giver dig et strømlinet look, der er skabt til fremtiden. Kunstlæderet tilføjer slidstyrke, og Max Air-enheden giver behagelig stødabsorbering, som du kan mærke hele dagen lang.

Produktoplysninger

  • Syntetisk læderoverdel
  • Mellemsål i skum
  • Trækstrop på pløs og hæl
  • Lav krave
  • Elastiske snørebånd
  • Vist farve: sort/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Stylenr.: II6557-013

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

5 stjerner

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Nike Air Max Fire-sko til mindre børn

Nike Air Max Fire

549,90 kr.

Fuldend looket