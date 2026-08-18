Nike Air Max Fire-sko til mindre børn

Fire er elegant og støttende og en hot model til Air Max-familien. Den er inspireret af friluftssport og den digitale verden, hvilket giver dig et strømlinet look, der er skabt til fremtiden. Kunstlæderet tilføjer slidstyrke, og Max Air-enheden giver behagelig stødabsorbering, som du kan mærke hele dagen lang.

Vist farve: sort/Metallic Silver/Gamma Blue

Stylenr.: II6557-013