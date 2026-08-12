Nike Air Max Alpha Trainer 6-træningssko til mænd

Nike Air Max Alpha Trainer 6

679,90 kr.

Med Air Max Alpha Trainer 6 får du både robusthed og komfort – det bedste fra begge verdener – til dine hårdeste træninger. Den flade, brede base sikrer, at du ikke synker ned, så du kan sætte og nå dine mål. Den robuste hæl, der er forstærket af stødabsorbering fra synlig "performance Air", giver pålidelig stabilitet, når du giver alt, hvad du har, i endnu en rep.

Stabilitet: Høj

Jo mere støttende skoen er, jo mere stabilitet kan den give til dit fodfæste. En kombination af fintunet støtte og strategisk placeret stødabsorbering hjælper dig med at føle dig sikker ved hvert skridt. Max Air-enheden i hælen er finjusteret til at give endnu bedre stabilitet. Den flade, brede sål med et optimalt gummimønster giver dig stabilitet og greb.

Stødabsorbering: Højt niveau

Polstring under forfoden og hælen hjælper med at afbøde stød under din træning. Et skummellemsål med Max Air-enhed i hælen giver stødabsorbering til din fod og giver varig komfort. Skumkraven polstrer din ankel fra én bevægelse til den næste.

Fleksibilitet: Moderat

Jo mere fleksibilitet du har i mellem- og ydersålen, jo mere naturligt kan du bevæge dig. Bøjelige riller i forfoden er designet til lunges.

Skridsikker gummi

Gummiet går op ad siden og hjælper med at holde foden fast på sålen ved bevægelser til siden.