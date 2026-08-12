 
billede 1 af 8
Gode bedømmelser
Nike Air Max Alpha Trainer 6-træningssko til mænd - sort/sort/Anthracite

Genanvendte materialer

Nike Air Max Alpha Trainer 6

Træningssko til mænd

679,90 kr.
sort/sort/Anthracite
hvid/sort/Gum Medium Brown/hvid
sort/sort/hvid
Light Smoke Grey/sort/Gum Medium Brown/Anthracite
Off White/sort/hvid/Indigo Storm
Steam/Spruce Aura/Off White/Black Spruce
Racer Blue/sort/Barely Volt/hvid
Sail/Light Smoke Grey/Phantom/Pencil Point
sort/Pencil Point/Anthracite/Bright Crimson
Pure Platinum/sort/hvid/University Red
sort/Sail/Gum Light Brown/Parachute Beige
Vælg størrelseStørrelsesguide
  • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet af mindst 20% genanvendt materiale målt på vægt

Med Air Max Alpha Trainer 6 får du både robusthed og komfort – det bedste fra begge verdener – til dine hårdeste træninger. Den flade, brede base sikrer, at du ikke synker ned, så du kan sætte og nå dine mål. Den robuste hæl, der er forstærket af stødabsorbering fra synlig "performance Air", giver pålidelig stabilitet, når du giver alt, hvad du har, i endnu en rep.


  • Vist farve: sort/sort/Anthracite
  • Stylenr.: FQ1833-003

Nike Air Max Alpha Trainer 6

679,90 kr.

Med Air Max Alpha Trainer 6 får du både robusthed og komfort – det bedste fra begge verdener – til dine hårdeste træninger. Den flade, brede base sikrer, at du ikke synker ned, så du kan sætte og nå dine mål. Den robuste hæl, der er forstærket af stødabsorbering fra synlig "performance Air", giver pålidelig stabilitet, når du giver alt, hvad du har, i endnu en rep.

Stabilitet: Høj

Jo mere støttende skoen er, jo mere stabilitet kan den give til dit fodfæste. En kombination af fintunet støtte og strategisk placeret stødabsorbering hjælper dig med at føle dig sikker ved hvert skridt. Max Air-enheden i hælen er finjusteret til at give endnu bedre stabilitet. Den flade, brede sål med et optimalt gummimønster giver dig stabilitet og greb.

Stødabsorbering: Højt niveau

Polstring under forfoden og hælen hjælper med at afbøde stød under din træning. Et skummellemsål med Max Air-enhed i hælen giver stødabsorbering til din fod og giver varig komfort. Skumkraven polstrer din ankel fra én bevægelse til den næste.

Fleksibilitet: Moderat

Jo mere fleksibilitet du har i mellem- og ydersålen, jo mere naturligt kan du bevæge dig. Bøjelige riller i forfoden er designet til lunges.

Skridsikker gummi

Gummiet går op ad siden og hjælper med at holde foden fast på sålen ved bevægelser til siden.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/sort/Anthracite
  • Stylenr.: FQ1833-003

Størrelse og pasform

    • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (316)

4.4 stjerner

  • CASSANDRAC988846875

    Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.

  • I like everything about the product

    Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e

    I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.

  • Anne672980150

    These shoes are super comfortable and look very nice.

Nike Air Max Alpha Trainer 6-træningssko til mænd

Nike Air Max Alpha Trainer 6

679,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 30