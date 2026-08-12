Nike Air Max Alpha Trainer 6-træningssko til mænd

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet af mindst 20% genanvendt materiale målt på vægt
Med Air Max Alpha Trainer 6 får du både robusthed og komfort – det bedste fra begge verdener – til dine hårdeste træninger. Den flade, brede base sikrer, at du ikke synker ned, så du kan sætte og nå dine mål. Den robuste hæl, der er forstærket af stødabsorbering fra synlig "performance Air", giver pålidelig stabilitet, når du giver alt, hvad du har, i endnu en rep.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Med Air Max Alpha Trainer 6 får du både robusthed og komfort – det bedste fra begge verdener – til dine hårdeste træninger. Den flade, brede base sikrer, at du ikke synker ned, så du kan sætte og nå dine mål. Den robuste hæl, der er forstærket af stødabsorbering fra synlig "performance Air", giver pålidelig stabilitet, når du giver alt, hvad du har, i endnu en rep.
Jo mere støttende skoen er, jo mere stabilitet kan den give til dit fodfæste. En kombination af fintunet støtte og strategisk placeret stødabsorbering hjælper dig med at føle dig sikker ved hvert skridt. Max Air-enheden i hælen er finjusteret til at give endnu bedre stabilitet. Den flade, brede sål med et optimalt gummimønster giver dig stabilitet og greb.
Polstring under forfoden og hælen hjælper med at afbøde stød under din træning. Et skummellemsål med Max Air-enhed i hælen giver stødabsorbering til din fod og giver varig komfort. Skumkraven polstrer din ankel fra én bevægelse til den næste.
Jo mere fleksibilitet du har i mellem- og ydersålen, jo mere naturligt kan du bevæge dig. Bøjelige riller i forfoden er designet til lunges.
Gummiet går op ad siden og hjælper med at holde foden fast på sålen ved bevægelser til siden.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.4 stjerner
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6