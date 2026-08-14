Nike Air Max 95 x LEGO® Collection-sko til større børn

Vi har samarbejdet med LEGO® Group om at bygge denne fantastiske udgave af Air Max 95. "Men den ligner en almindelig AM95", ikke? Surprise! Det, der ligner de klassiske bølgede paneler, er i virkeligheden en illusion. Men bare rolig, den dobbelte Air-boblepolstring under foden er ægte og giver dig den nødvendige affjedring til enhver form for leg – selv den slags, hvor man bygger en verden.

Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Stylenr.: IO4801-002