Nike Air Max 95 x LEGO® Collection-sko til større børn

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vi har samarbejdet med LEGO® Group om at bygge denne fantastiske udgave af Air Max 95. "Men den ligner en almindelig AM95", ikke? Surprise! Det, der ligner de klassiske bølgede paneler, er i virkeligheden en illusion. Men bare rolig, den dobbelte Air-boblepolstring under foden er ægte og giver dig den nødvendige affjedring til enhver form for leg – selv den slags, hvor man bygger en verden.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Vi har samarbejdet med LEGO® Group om at bygge denne fantastiske udgave af Air Max 95. "Men den ligner en almindelig AM95", ikke? Surprise! Det, der ligner de klassiske bølgede paneler, er i virkeligheden en illusion. Men bare rolig, den dobbelte Air-boblepolstring under foden er ægte og giver dig den nødvendige affjedring til enhver form for leg – selv den slags, hvor man bygger en verden.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Har du nogensinde tænkt på, hvad der ville ske, hvis nogle drilske LEGO®-minifigurer blev sluppet fri i et Nike Air Max-laboratorie? Denne nyfortolkede Air Max 95 er en påmindelse om altid at tænke kreativt, hvilket kommer til udtryk i alt fra de dobbelte Air-enheder i sålen, der trodser fysikkens love, til en overdel, der er tegnet på og modelleret efter minifigurer.
95'erens lagdelte design er malet på for at give et legende LEGO-twist, der skaber en optisk illusion langs silhuetten.
De dobbelte Air-enheder i forfoden og hælen sørger for, at der er nok komfort til at forbedre dit spil til 110%. Ligesom den originale 95'er.
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