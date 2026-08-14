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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection-sko til større børn - sort/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Sko til større børn

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Vi har samarbejdet med LEGO® Group om at bygge denne fantastiske udgave af Air Max 95. "Men den ligner en almindelig AM95", ikke? Surprise! Det, der ligner de klassiske bølgede paneler, er i virkeligheden en illusion. Men bare rolig, den dobbelte Air-boblepolstring under foden er ægte og giver dig den nødvendige affjedring til enhver form for leg – selv den slags, hvor man bygger en verden.


  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Stylenr.: IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

1.149 kr.

Vi har samarbejdet med LEGO® Group om at bygge denne fantastiske udgave af Air Max 95. "Men den ligner en almindelig AM95", ikke? Surprise! Det, der ligner de klassiske bølgede paneler, er i virkeligheden en illusion. Men bare rolig, den dobbelte Air-boblepolstring under foden er ægte og giver dig den nødvendige affjedring til enhver form for leg – selv den slags, hvor man bygger en verden.

Fordele

  • 95'ernes originale paneldesign, der er inspireret af den menneskelige anatomi, er trykt på skoen for at skabe en optisk illusion med flere lag.
  • En synlig Max Air-enhed giver let stødabsorbering.
  • Gummiydersålen med bøjelige riller giver dig et slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Stylenr.: IO4801-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (8)

4.6 stjerner

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection-sko til større børn

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

1.149 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 8

Stor Air og store idéer.

Har du nogensinde tænkt på, hvad der ville ske, hvis nogle drilske LEGO®-minifigurer blev sluppet fri i et Nike Air Max-laboratorie? Denne nyfortolkede Air Max 95 er en påmindelse om altid at tænke kreativt, hvilket kommer til udtryk i alt fra de dobbelte Air-enheder i sålen, der trodser fysikkens love, til en overdel, der er tegnet på og modelleret efter minifigurer.

Et kunststykke

95'erens lagdelte design er malet på for at give et legende LEGO-twist, der skaber en optisk illusion langs silhuetten.

Dobbeltboble

De dobbelte Air-enheder i forfoden og hælen sørger for, at der er nok komfort til at forbedre dit spil til 110%. Ligesom den originale 95'er.

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