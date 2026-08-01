Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Stor. Modig. Affjedring. "Big Bubble"-udgaven af 95 har et design, der forbliver tro mod originalen, og som derefter har bølgende lag af kunstlæder og luftig mesh på overdelen. Giv din stil lidt ekstra med mere Air.

Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Stylenr.: IM9605-200