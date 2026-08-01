Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Stor. Modig. Affjedring. "Big Bubble"-udgaven af 95 har et design, der forbliver tro mod originalen, og som derefter har bølgende lag af kunstlæder og luftig mesh på overdelen. Giv din stil lidt ekstra med mere Air.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Stor. Modig. Affjedring. "Big Bubble"-udgaven af 95 har et design, der forbliver tro mod originalen, og som derefter har bølgende lag af kunstlæder og luftig mesh på overdelen. Giv din stil lidt ekstra med mere Air.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble