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Gode bedømmelser
Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sko til mænd

1.399 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Stor. Modig. Affjedring. "Big Bubble"-udgaven af 95 har et design, der forbliver tro mod originalen, og som derefter har bølgende lag af kunstlæder og luftig mesh på overdelen. Giv din stil lidt ekstra med mere Air.


  • Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Stylenr.: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

1.399 kr.

Stor. Modig. Affjedring. "Big Bubble"-udgaven af 95 har et design, der forbliver tro mod originalen, og som derefter har bølgende lag af kunstlæder og luftig mesh på overdelen. Giv din stil lidt ekstra med mere Air.

Fordele

  • Overdelen kombinerer kunstlæder med luftige tekstiler, hvilket giver et lagdelt look, der er skabt til at holde.
  • Synlig Max Air-polstring giver letvægtsstødabsorbering.
  • De bøjelige riller i mellemsål/ydersål giver dig bevægelsesfrihed.
  • Den er inspireret af den menneskelige anatomi, hvor mellemsålen/ydersålen repræsenterer rygsøjlen, mens overdelen er musklerne, og snørebåndene er skoens ribben.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Stylenr.: IM9605-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (19)

4.8 stjerner

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Nike Air Max 95 Big Bubble

1.399 kr.

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