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Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd - hvid/hvid/Pure Platinum/hvid

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sko til mænd

1.399 kr.
hvid/hvid/Pure Platinum/hvid
sort/sort/Anthracite/sort
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
Design dit eget Nike By You-produkt
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Air Max 95 blander utrolig komfort med tempofyldt stil og henter inspiration fra menneskekroppen og 90'ernes tempofyldte æstetik. De bølgede sidepaneler tilføjer naturligt flow til ethvert outfit, og synlig stødabsorbering i hælen og forfoden giver performancekomfort.


  • Vist farve: hvid/hvid/Pure Platinum/hvid
  • Stylenr.: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

1.399 kr.

Air Max 95 blander utrolig komfort med tempofyldt stil og henter inspiration fra menneskekroppen og 90'ernes tempofyldte æstetik. De bølgede sidepaneler tilføjer naturligt flow til ethvert outfit, og synlig stødabsorbering i hælen og forfoden giver performancekomfort.

Fordele

  • Overdelen kombinerer ægte læder og kunstlæder med luftige tekstiler, hvilket giver et lagdelt look, der er skabt til at holde.
  • Synlig Max Air-polstring giver letvægtsstødabsorbering.
  • De bøjelige riller i mellemsål/ydersål giver dig bevægelsesfrihed.
  • Den er inspireret af den menneskelige anatomi, hvor mellemsålen/ydersålen repræsenterer rygsøjlen, overdelen er musklerne, og snørebåndene er skoens ribben.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: hvid/hvid/Pure Platinum/hvid
  • Stylenr.: HM8755-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (80)

4.6 stjerner

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Nike Air Max 95 Big Bubble

1.399 kr.

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