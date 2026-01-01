Nike Air Max 95 Big Bubble
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave har luftigt mesh og en denimfarvet gradient på overdelen, der får vintagecharme med tiden. Synlig stødabsorbering under foden giver dig forhøjet komfort.
- Vist farve: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stylenr.: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave har luftigt mesh og en denimfarvet gradient på overdelen, der får vintagecharme med tiden. Synlig stødabsorbering under foden giver dig forhøjet komfort.
Fordele
- Overdelen i denim med detaljer i kunstlæder skaber et lagdelt look, der er designet til at holde.
- Synlig Max Air-polstring giver letvægtsstødabsorbering.
- De bøjelige riller i mellemsål/ydersål giver dig bevægelsesfrihed.
- Den er inspireret af den menneskelige anatomi, hvor mellemsålen/ydersålen repræsenterer rygsøjlen, overdelen er musklerne, og snørebåndene er skoens ribben.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stylenr.: IX0347-451
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max 95 Big Bubble