Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave har luftigt mesh og en denimfarvet gradient på overdelen, der får vintagecharme med tiden. Synlig stødabsorbering under foden giver dig forhøjet komfort.

Vist farve: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Stylenr.: IX0347-451