Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave kombinerer blandede materialer og synlig støddæmpning, hvilket giver et lagdelt look med utrolig god komfort.

Vist farve: sort/Pure Platinum/Wolf Grey/hvid

Stylenr.: IV5767-003