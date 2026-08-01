Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave kombinerer blandede materialer og synlig støddæmpning, hvilket giver et lagdelt look med utrolig god komfort.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave kombinerer blandede materialer og synlig støddæmpning, hvilket giver et lagdelt look med utrolig god komfort.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble