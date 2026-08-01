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Gode bedømmelser
Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd - sort/Pure Platinum/Wolf Grey/hvid

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sko til mænd

1.399 kr.
sort/Pure Platinum/Wolf Grey/hvid
Smoke Grey/Anthracite/sort/Racer Blue
hvid/sort/Reflect Silver/Royal Blue
sort/Action Green/Anthracite/Photo Blue
sort/Metallic Silver/Cool Grey/hvid
sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave kombinerer blandede materialer og synlig støddæmpning, hvilket giver et lagdelt look med utrolig god komfort.


  • Vist farve: sort/Pure Platinum/Wolf Grey/hvid
  • Stylenr.: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

1.399 kr.

Air Max 95 er oprindeligt inspireret af den menneskelige anatomi og 90'ernes løbeæstetik, hvilket har ført til det karakteristiske bølgede design. Denne udgave kombinerer blandede materialer og synlig støddæmpning, hvilket giver et lagdelt look med utrolig god komfort.

Fordele

  • Den er inspireret af den menneskelige anatomi, hvor mellemsålen/ydersålen repræsenterer rygsøjlen, overdelen er musklerne, og snørebåndene er skoens ribben.
  • Overdelen i ægte læder og kunstlæder med tekstil skaber et lagdelt look, der er designet til at holde.
  • Synlig Max Air-polstring giver letvægtsstødabsorbering.
  • De bøjelige riller i mellemsål/ydersål giver dig bevægelsesfrihed.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Pure Platinum/Wolf Grey/hvid
  • Stylenr.: IV5767-003

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (19)

4.8 stjerner

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble-sko til mænd

Nike Air Max 95 Big Bubble

1.399 kr.

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