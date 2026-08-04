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Nike Air Max 90-sko til mænd - hvid/Aurora Blue/hvid

Nike Air Max 90

Sko til mænd

1.199 kr.
Nike Air Max 90-sko til mænd - hvid/Aurora Blue/hvid
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.


  • Vist farve: hvid/Aurora Blue/hvid
  • Stylenr.: IZ2746-100

Nike Air Max 90

1.199 kr.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.

Fordele

  • Overdelen i ægte og syntetisk læder med stafferinger i syntetisk materiale skaber et lagdelt look, der holder.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: hvid/Aurora Blue/hvid
  • Stylenr.: IZ2746-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

4.5 stjerner

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Nike Air Max 90-sko til mænd

Nike Air Max 90

1.199 kr.

Fuldend looket

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