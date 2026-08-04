Nike Air Max 90-sko til mænd

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.

Vist farve: hvid/Aurora Blue/hvid

Stylenr.: IZ2746-100