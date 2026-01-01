Nike Air Max 90
Sko til mænd
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Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.
- Vist farve: sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stylenr.: IV4695-001
Nike Air Max 90
Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.
Fordele
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Overdelen er fremstillet i førsteklasses ruskind, der giver et luksuriøst look og fornemmelse.
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
- Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.
Produktoplysninger
- Lav krave
- Mellemsål i skum
- Vist farve: sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stylenr.: IV4695-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max 90