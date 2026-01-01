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Nike Air Max 90-sko til mænd - sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90

Sko til mænd

1.149 kr.
Nike Air Max 90-sko til mænd - sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.


  • Vist farve: sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Stylenr.: IV4695-001

Nike Air Max 90

1.149 kr.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.

Fordele

  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Overdelen er fremstillet i førsteklasses ruskind, der giver et luksuriøst look og fornemmelse.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Mellemsål i skum
  • Vist farve: sort/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Stylenr.: IV4695-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Max 90-sko til mænd

    Nike Air Max 90

    1.149 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 8