Nike Air Max 90 Premium
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.
- Vist farve: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
- Stylenr.: IM5759-100
Nike Air Max 90 Premium
Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.
Fordele
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
- Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.
Produktoplysninger
- Lav krave
- Mellemsål i skum
- Vist farve: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
- Stylenr.: IM5759-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Max 90 Premium