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Nike Air Max 90 Premium-sko til mænd - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Sko til mænd

1.149 kr.
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
sort/Iron Grey/Cool Grey/sort
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
Design dit eget Nike By You-produkt

Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.


  • Vist farve: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Stylenr.: IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

1.149 kr.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Farverne, der er nemme at style, og den synlige stødabsorbering fuldender skoen og gør din tur behagelig.

Fordele

  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Mellemsål i skum
  • Vist farve: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Stylenr.: IM5759-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Max 90 Premium-sko til mænd

    Nike Air Max 90 Premium

    1.149 kr.