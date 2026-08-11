Nike Air Max 90 Premium-sko til mænd

Fejr fodbold på dens største scene i denne ikoniske Air Max 90. Hvirvlende grafik og grå nuancer har livlige orange hits, der symboliserer "Oranje"-holdet. Sneakeren er tro mod sin løbebaggrund med den klassiske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Markante farver og synlig stødabsorbering fuldender skoen.

Vist farve: multifarvet/multifarvet/Hyper Crimson/sort

Stylenr.: IQ0172-900