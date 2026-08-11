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Gode bedømmelser
Nike Air Max 90 Premium-sko til mænd - multifarvet/multifarvet/Hyper Crimson/sort

Nike Air Max 90 Premium

Sko til mænd

1.149 kr.
Nike Air Max 90 Premium-sko til mænd - multifarvet/multifarvet/Hyper Crimson/sort
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Fejr fodbold på dens største scene i denne ikoniske Air Max 90. Hvirvlende grafik og grå nuancer har livlige orange hits, der symboliserer "Oranje"-holdet. Sneakeren er tro mod sin løbebaggrund med den klassiske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Markante farver og synlig stødabsorbering fuldender skoen.


  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/Hyper Crimson/sort
  • Stylenr.: IQ0172-900

Nike Air Max 90 Premium

1.149 kr.

Fejr fodbold på dens største scene i denne ikoniske Air Max 90. Hvirvlende grafik og grå nuancer har livlige orange hits, der symboliserer "Oranje"-holdet. Sneakeren er tro mod sin løbebaggrund med den klassiske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Markante farver og synlig stødabsorbering fuldender skoen.

Fordele

  • Tekstiloverdelen med stafferinger i læder og syntetisk materiale skaber et lagdelt look, der holder.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/Hyper Crimson/sort
  • Stylenr.: IQ0172-900

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (12)

4.8 stjerner

  • Ok

    Manuel597420244

    Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok

  • Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.

    Christopher198865

    Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.

  • Awesome 90s.

    john646473682

    The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.

Nike Air Max 90 Premium-sko til mænd

Nike Air Max 90 Premium

1.149 kr.

Fuldend looket

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