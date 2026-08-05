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Gode bedømmelser
Nike Air Max 90 LTR-sko til større børn - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Sko til større børn

879,90 kr.
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
sort/sort/hvid/sort
hvid/sort/Anthracite/Playful Pink
sort/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
hvid/Phantom/Light Orewood Brown
sort/Gamma Blue/Ice/Chrome
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Air Max 90 LTR vender tilbage med en endnu bedre fornemmelse for dig. Stødabsorberingen er blødere og mere fleksibel, Max Air-enheden er tilpasset de voksende fødder, og formen giver dine tæer mere plads til at vrikke. Med et design og et look, der stadig er det samme, kommer den med en 90'er-favorit til en ny generation.


  • Vist farve: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Stylenr.: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

879,90 kr.

IKONISK AIR TIL BØRN.

Nike Air Max 90 LTR vender tilbage med en endnu bedre fornemmelse for dig. Stødabsorberingen er blødere og mere fleksibel, Max Air-enheden er tilpasset de voksende fødder, og formen giver dine tæer mere plads til at vrikke. Med et design og et look, der stadig er det samme, kommer den med en 90'er-favorit til en ny generation.

En opdateret klassiker

Disse sneaks er fremstillet i ægte læder og kunstlæder, der er slidstærkt giver en klassisk fornemmelse. Formen giver tæerne mere plads til at vrikke, og pasformen sørger for, at de voksende fødder er godt tilpas.

Stødabsorberende komfort

Max Air-enheden har en blødere fornemmelse, der er tilpasset til børn. Desuden gør blødt og fleksibelt skum den afslappet og nem at gå i.

Polstret design

Ekstra polstring omkring anklen giver en blød fornemmelse, så du kan stikke foden direkte ned i komfort.

Naturlige bevægelser

Gummisålen i fuld længde har riller for at give fleksibilitet, så hvert skridt føles naturligt.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Stylenr.: CD6864-034

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (304)

4.6 stjerner

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Nike Air Max 90 LTR-sko til større børn

Nike Air Max 90 LTR

879,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 3

Se Nike Air Max 90 LTR-skoene til større børn

Opdateret klassiker

Disse low top-sneaks er fremstillet i ægte læder og kunstlæder, der er slidstærkt og giver en klassisk fornemmelse. Formen giver tæerne mere plads til at vrikke, og pasformen sørger for, at de voksende fødder er godt tilpas.

Stødabsorberende komfort

Max Air-enheden har en blødere fornemmelse, der er tilpasset børn. Desuden gør blødt og fleksibelt skum den behagelig og nem at gå i.

Polstret design

Den ekstra polstring omkring anklen giver en blød fornemmelse, så du kan stikke foden direkte ned i komfort.