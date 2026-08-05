Nike Air Max 90 LTR-sko til større børn

Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Air Max 90 LTR vender tilbage med en endnu bedre fornemmelse for dig. Stødabsorberingen er blødere og mere fleksibel, Max Air-enheden er tilpasset de voksende fødder, og formen giver dine tæer mere plads til at vrikke. Med et design og et look, der stadig er det samme, kommer den med en 90'er-favorit til en ny generation.
Nike Air Max 90 LTR
IKONISK AIR TIL BØRN.
Nike Air Max 90 LTR vender tilbage med en endnu bedre fornemmelse for dig. Stødabsorberingen er blødere og mere fleksibel, Max Air-enheden er tilpasset de voksende fødder, og formen giver dine tæer mere plads til at vrikke. Med et design og et look, der stadig er det samme, kommer den med en 90'er-favorit til en ny generation.
Disse sneaks er fremstillet i ægte læder og kunstlæder, der er slidstærkt giver en klassisk fornemmelse. Formen giver tæerne mere plads til at vrikke, og pasformen sørger for, at de voksende fødder er godt tilpas.
Max Air-enheden har en blødere fornemmelse, der er tilpasset til børn. Desuden gør blødt og fleksibelt skum den afslappet og nem at gå i.
Ekstra polstring omkring anklen giver en blød fornemmelse, så du kan stikke foden direkte ned i komfort.
Gummisålen i fuld længde har riller for at give fleksibilitet, så hvert skridt føles naturligt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Se Nike Air Max 90 LTR-skoene til større børn
Disse low top-sneaks er fremstillet i ægte læder og kunstlæder, der er slidstærkt og giver en klassisk fornemmelse. Formen giver tæerne mere plads til at vrikke, og pasformen sørger for, at de voksende fødder er godt tilpas.
Max Air-enheden har en blødere fornemmelse, der er tilpasset børn. Desuden gør blødt og fleksibelt skum den behagelig og nem at gå i.
Den ekstra polstring omkring anklen giver en blød fornemmelse, så du kan stikke foden direkte ned i komfort.