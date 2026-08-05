Nike Air Max 90 LTR-sko til større børn

Nike Air Max 90 LTR

879,90 kr.

IKONISK AIR TIL BØRN.

Nike Air Max 90 LTR vender tilbage med en endnu bedre fornemmelse for dig. Stødabsorberingen er blødere og mere fleksibel, Max Air-enheden er tilpasset de voksende fødder, og formen giver dine tæer mere plads til at vrikke. Med et design og et look, der stadig er det samme, kommer den med en 90'er-favorit til en ny generation.

En opdateret klassiker

Disse sneaks er fremstillet i ægte læder og kunstlæder, der er slidstærkt giver en klassisk fornemmelse. Formen giver tæerne mere plads til at vrikke, og pasformen sørger for, at de voksende fødder er godt tilpas.

Stødabsorberende komfort

Max Air-enheden har en blødere fornemmelse, der er tilpasset til børn. Desuden gør blødt og fleksibelt skum den afslappet og nem at gå i.

Polstret design

Ekstra polstring omkring anklen giver en blød fornemmelse, så du kan stikke foden direkte ned i komfort.

Naturlige bevægelser

Gummisålen i fuld længde har riller for at give fleksibilitet, så hvert skridt føles naturligt.