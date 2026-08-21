Air Max 90 LTR-sko til mænd

Nike Air Max 90 LTR forbliver tro mod sine OG-løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, de syede stafferinger af glat læder og klassiske, farvede TPU-såler. Den monokromatiske overdel giver alsidige stylingmuligheder, mens Max Air-stødabsorbering tilføjer komfort til dine skridt.

Vist farve: sort/sort/sort

Stylenr.: CZ5594-001