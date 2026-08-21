Air Max 90 LTR
Sko til mænd
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Nike Air Max 90 LTR forbliver tro mod sine OG-løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, de syede stafferinger af glat læder og klassiske, farvede TPU-såler. Den monokromatiske overdel giver alsidige stylingmuligheder, mens Max Air-stødabsorbering tilføjer komfort til dine skridt.
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: CZ5594-001
Air Max 90 LTR
HYLD BIG AIR.
Nike Air Max 90 LTR forbliver tro mod sine OG-løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, de syede stafferinger af glat læder og klassiske, farvede TPU-såler. Den monokromatiske overdel giver alsidige stylingmuligheder, mens Max Air-stødabsorbering tilføjer komfort til dine skridt.
Fordele
- Max Air-enheden i hælen, der oprindeligt er designet til konkurrenceløb, tilføjer utrolig god stødabsorbering.
- Low top-designet kombineres med en polstret krave for et elegant look, der føles blødt og behageligt.
- Waffle-ydersålen i gummi tilføjer et klassisk look, greb og slidstyrke.
- Syede læderstafferinger og TPU-detaljer tilføjer slidstyrke, komfort og det ikoniske 90'er-look, du ønsker dig.
Produktoplysninger
- Skummellemsål giver slidstærk stødabsorbering
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: CZ5594-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Max 90 LTR