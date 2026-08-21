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Air Max 90 LTR-sko til mænd - sort/sort/sort

Air Max 90 LTR

Sko til mænd

1.149 kr.
sort/sort/sort
hvid/hvid/hvid
Design dit eget Nike By You-produkt

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Air Max 90 LTR forbliver tro mod sine OG-løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, de syede stafferinger af glat læder og klassiske, farvede TPU-såler. Den monokromatiske overdel giver alsidige stylingmuligheder, mens Max Air-stødabsorbering tilføjer komfort til dine skridt.


  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

1.149 kr.

HYLD BIG AIR.

Nike Air Max 90 LTR forbliver tro mod sine OG-løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, de syede stafferinger af glat læder og klassiske, farvede TPU-såler. Den monokromatiske overdel giver alsidige stylingmuligheder, mens Max Air-stødabsorbering tilføjer komfort til dine skridt.

Fordele

  • Max Air-enheden i hælen, der oprindeligt er designet til konkurrenceløb, tilføjer utrolig god stødabsorbering.
  • Low top-designet kombineres med en polstret krave for et elegant look, der føles blødt og behageligt.
  • Waffle-ydersålen i gummi tilføjer et klassisk look, greb og slidstyrke.
  • Syede læderstafferinger og TPU-detaljer tilføjer slidstyrke, komfort og det ikoniske 90'er-look, du ønsker dig.

Produktoplysninger

  • Skummellemsål giver slidstærk stødabsorbering
  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: CZ5594-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    Air Max 90 LTR-sko til mænd

    Air Max 90 LTR

    1.149 kr.