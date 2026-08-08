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Nike Air Max 90 Drift-sko til mænd - Vast Grey/hvid/sort/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Sko til mænd

26% rabat
Vast Grey/hvid/sort/Pencil Point
sort/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/hvid
Light Bone/Neutral Olive/sort/Off White
sort/sort/sort
Pure Platinum/Bright Crimson/sort
Parachute Beige/sort/Summit White/Light Khaki
sort/Dusty Cactus/Anthracite
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 90 Drift giver dig et mere slidstærkt valg til din skorotation. De forskellige teksturer giver et lagdelt look, herunder robust ripstop og gummi, som er kombineret med kunstlæder. Samtidig sørger Max Air-stødabsorberingen og ydersålen med waffle-mønster for, at den er komfortabel nok til gaden eller stien.


  • Vist farve: Vast Grey/hvid/sort/Pencil Point
  • Stylenr.: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

26% rabat

Air Max 90 Drift giver dig et mere slidstærkt valg til din skorotation. De forskellige teksturer giver et lagdelt look, herunder robust ripstop og gummi, som er kombineret med kunstlæder. Samtidig sørger Max Air-stødabsorberingen og ydersålen med waffle-mønster for, at den er komfortabel nok til gaden eller stien.

Fordele

  • Overdelen blander syntetisk læder, ripstop og gummi, hvilket giver et lagdelt look, som er skabt til at holde.
  • Skummellemsålen og en Max Air-enhed i hælen giver let stødabsorbering.
  • Waffle-ydersålen i gummi tilføjer slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Polstret krave
  • Skum under foden
  • Vist farve: Vast Grey/hvid/sort/Pencil Point
  • Stylenr.: IO1908-078

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (69)

4.4 stjerner

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Nike Air Max 90 Drift-sko til mænd

Nike Air Max 90 Drift

26% rabat

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