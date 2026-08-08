Nike Air Max 90 Drift-sko til mænd

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Max 90 Drift giver dig et mere slidstærkt valg til din skorotation. De forskellige teksturer giver et lagdelt look, herunder robust ripstop og gummi, som er kombineret med kunstlæder. Samtidig sørger Max Air-stødabsorberingen og ydersålen med waffle-mønster for, at den er komfortabel nok til gaden eller stien.
Nike Air Max 90 Drift
Air Max 90 Drift giver dig et mere slidstærkt valg til din skorotation. De forskellige teksturer giver et lagdelt look, herunder robust ripstop og gummi, som er kombineret med kunstlæder. Samtidig sørger Max Air-stødabsorberingen og ydersålen med waffle-mønster for, at den er komfortabel nok til gaden eller stien.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.4 stjerner
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33
Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift