Nike Air Max 90 Drift-sko til mænd

Air Max 90 Drift giver dig et mere slidstærkt valg til din skorotation. De forskellige teksturer giver et lagdelt look, herunder robust ripstop og gummi, som er kombineret med kunstlæder. Samtidig sørger Max Air-stødabsorberingen og ydersålen med waffle-mønster for, at den er komfortabel nok til gaden eller stien.

Vist farve: Vast Grey/hvid/sort/Pencil Point

Stylenr.: IO1908-078