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Gode bedømmelser
Nike Air Max 270-sko til kvinder - sort/hvid

Nike Air Max 270

Sko til kvinder

1.199 kr.
Nike Air Max 270-sko til kvinder - sort/hvid
Design dit eget Nike By You-produkt
Vælg størrelseStørrelsesguide
  • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer

Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 270 giver stil, komfort og en stor attitude. Designet henter inspiration fra Air Max-ikoner og fremhæver Nikes største innovation med sit store stødabsorberingsvindue og friske udvalg af farver.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: HJ3222-010

Nike Air Max 270

1.199 kr.

Air Max 270 giver stil, komfort og en stor attitude. Designet henter inspiration fra Air Max-ikoner og fremhæver Nikes største innovation med sit store stødabsorberingsvindue og friske udvalg af farver.

Fordele

  • Det vævede, maskinstrikkede materiale på overdelen giver en let pasform og en luftig fornemmelse.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Den strækbare indersok giver en tilpasset pasform.
  • Gummiydersålen tilføjer godt greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Meshdetaljer
  • Skummellemsål
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: HJ3222-010

Størrelse og pasform

    • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (191)

4.7 stjerner

  • Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9

    This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

Nike Air Max 270-sko til kvinder

Nike Air Max 270

1.199 kr.

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