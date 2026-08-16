Nike Air Max 270-sko til kvinder

Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9
This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Max 270 giver stil, komfort og en stor attitude. Designet henter inspiration fra Air Max-ikoner og fremhæver Nikes største innovation med sit store stødabsorberingsvindue og friske udvalg af farver.
Nike Air Max 270
Air Max 270 giver stil, komfort og en stor attitude. Designet henter inspiration fra Air Max-ikoner og fremhæver Nikes største innovation med sit store stødabsorberingsvindue og friske udvalg af farver.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9
This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!
Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Excellent shoe!
JoshuaW396462137
The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!
Nike Air Max 270