Nike Air Max 270-sko til babyer/småbørn

Nike Air Max 270

599,90 kr.

ALL ABOUT AIR.

Nike Air Max 270 handler om STOR luft til små fødder. De små kan se 270 grader af Air-stødabsorbering fra siderne til bagsiden. Derudover er disse hverdags-sneaks behagelige til alle deres daglige eventyr.

Lette og åndbare Materialet giver en åndbar, struktureret pasform omkring fodens overdel. Everything Air Med 270 Max Air-enheden kan de små se Air fra 270 grader rundt om skoen. Blødt skum er tilføjet for stødabsorbering, der aldrig stopper. Naturlige bevægelser Riller i gummisålen gør dem fleksible, så hvert skridt føles naturligt.