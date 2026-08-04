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Gode bedømmelser
Nike Air Max 270-sko til babyer/småbørn - hvid/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Sko til babyer og småbørn

599,90 kr.
hvid/Light Smoke Grey/Pink Foam
sort/Anthracite/hvid
sort/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide
  • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Air Max 270 handler om STOR luft til små fødder. De små kan se 270 grader af Air-stødabsorbering fra siderne til bagsiden. Derudover er disse hverdags-sneaks behagelige til alle deres daglige eventyr.


  • Vist farve: hvid/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Stylenr.: DD1646-122

Nike Air Max 270

599,90 kr.

ALL ABOUT AIR.

Nike Air Max 270 handler om STOR luft til små fødder. De små kan se 270 grader af Air-stødabsorbering fra siderne til bagsiden. Derudover er disse hverdags-sneaks behagelige til alle deres daglige eventyr.

Lette og åndbare

Materialet giver en åndbar, struktureret pasform omkring fodens overdel.

Everything Air

Med 270 Max Air-enheden kan de små se Air fra 270 grader rundt om skoen. Blødt skum er tilføjet for stødabsorbering, der aldrig stopper.

Naturlige bevægelser

Riller i gummisålen gør dem fleksible, så hvert skridt føles naturligt.

Produktoplysninger

  • Vist farve: hvid/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Stylenr.: DD1646-122

Størrelse og pasform

    • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (42)

4.5 stjerner

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Nike Air Max 270-sko til babyer/småbørn

Nike Air Max 270

599,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 7

Se Nike Air Max 270-skoene til babyer/småbørn

Lette og åndbare

Stof giver en åndbar, struktureret pasform omkring fodens overdel.

Everything Air

Med 270 Max Air-enheden kan de små se Air fra 270 grader rundt om skoen. Blødt skum er tilføjet for stødabsorbering, der aldrig stopper.

Naturlige bevægelser

Riller i gummisålen gør dem fleksible, så hvert skridt føles naturligt.