Air Jordan Ultra SE-sko til mænd

Hvad sker der, når du genopfinder en af de mest ikoniske Jordan-sko i vores sortiment? Du skaber et alsidigt par sneakers, der er klar til at træde ind i fremtiden. Det glatte læder kombineres med den lave krave, så de er nemme at bruge i hverdagen.

Vist farve: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Stylenr.: IV6252-400