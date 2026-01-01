Air Jordan Ultra SE
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvad sker der, når du genopfinder en af de mest ikoniske Jordan-sko i vores sortiment? Du skaber et alsidigt par sneakers, der er klar til at træde ind i fremtiden. Det glatte læder kombineres med den lave krave, så de er nemme at bruge i hverdagen.
- Vist farve: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stylenr.: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
Hvad sker der, når du genopfinder en af de mest ikoniske Jordan-sko i vores sortiment? Du skaber et alsidigt par sneakers, der er klar til at træde ind i fremtiden. Det glatte læder kombineres med den lave krave, så de er nemme at bruge i hverdagen.
Fordele
- Glat, ægte læder og kunstlæder giver slidstyrke.
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stylenr.: IV6252-400
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan Ultra SE