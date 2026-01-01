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Air Jordan Ultra SE-sko til mænd - Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Air Jordan Ultra SE

Sko til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvad sker der, når du genopfinder en af de mest ikoniske Jordan-sko i vores sortiment? Du skaber et alsidigt par sneakers, der er klar til at træde ind i fremtiden. Det glatte læder kombineres med den lave krave, så de er nemme at bruge i hverdagen.


  • Vist farve: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Stylenr.: IV6252-400

Air Jordan Ultra SE

1.149 kr.

Hvad sker der, når du genopfinder en af de mest ikoniske Jordan-sko i vores sortiment? Du skaber et alsidigt par sneakers, der er klar til at træde ind i fremtiden. Det glatte læder kombineres med den lave krave, så de er nemme at bruge i hverdagen.

Fordele

  • Glat, ægte læder og kunstlæder giver slidstyrke.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Stylenr.: IV6252-400

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan Ultra SE-sko til mænd

    Air Jordan Ultra SE

    1.149 kr.

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