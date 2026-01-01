Genanvendte materialer
Air Jordan
Tanktop til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte fibre
Træk i noget superblødt og fuldstændig uventet. Håndværk og Jordan-DNA tørner sammen i denne plyssede, sweater-inspirerede tanktop, der giver dig avanceret streetwear, som du kan style op eller ned.
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/sort
- Stylenr.: HQ9171-010
Air Jordan
Træk i noget superblødt og fuldstændig uventet. Håndværk og Jordan-DNA tørner sammen i denne plyssede, sweater-inspirerede tanktop, der giver dig avanceret streetwear, som du kan style op eller ned.
Produktoplysninger
- 53% nylon/34% rayon/12% polyester/1% elastan
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/sort
- Stylenr.: HQ9171-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan