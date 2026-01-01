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Air Jordan-tanktop til kvinder - sort/Dark Smoke Grey/sort

Genanvendte materialer

Air Jordan

Tanktop til kvinder

749,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte fibre

Træk i noget superblødt og fuldstændig uventet. Håndværk og Jordan-DNA tørner sammen i denne plyssede, sweater-inspirerede tanktop, der giver dig avanceret streetwear, som du kan style op eller ned.


  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/sort
  • Stylenr.: HQ9171-010

Air Jordan

749,90 kr.

Træk i noget superblødt og fuldstændig uventet. Håndværk og Jordan-DNA tørner sammen i denne plyssede, sweater-inspirerede tanktop, der giver dig avanceret streetwear, som du kan style op eller ned.

Produktoplysninger

  • 53% nylon/34% rayon/12% polyester/1% elastan
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/sort
  • Stylenr.: HQ9171-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
    • Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan-tanktop til kvinder

    Air Jordan

    749,90 kr.

    Fuldend looket