Air Jordan Skyline Low LE-sko til mænd

Skyline Low er en lav sko inspireret af den klassiske Jordan-stil, der bringer basketball-arven uden for banen til din hverdagsgarderobe. Den har de velkendte detaljer, du kender og elsker, såsom branding på hælen og et syet Swoosh-design sammen med indkapslet Air i hælen og en holdbar blanding af materialer, der passer til enhver pasform.

Vist farve: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Stylenr.: IQ6425-100