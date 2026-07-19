Air Jordan Skyline Low LE-sko til mænd

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Skyline Low er en lav sko inspireret af den klassiske Jordan-stil, der bringer basketball-arven uden for banen til din hverdagsgarderobe. Den har de velkendte detaljer, du kender og elsker, såsom branding på hælen og et syet Swoosh-design sammen med indkapslet Air i hælen og en holdbar blanding af materialer, der passer til enhver pasform.
Air Jordan Skyline Low LE
Skyline Low er en lav sko inspireret af den klassiske Jordan-stil, der bringer basketball-arven uden for banen til din hverdagsgarderobe. Den har de velkendte detaljer, du kender og elsker, såsom branding på hælen og et syet Swoosh-design sammen med indkapslet Air i hælen og en holdbar blanding af materialer, der passer til enhver pasform.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE