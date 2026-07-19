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Gode bedømmelser
Air Jordan Skyline Low LE-sko til mænd - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Sko til mænd

749,90 kr.
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Skyline Low er en lav sko inspireret af den klassiske Jordan-stil, der bringer basketball-arven uden for banen til din hverdagsgarderobe. Den har de velkendte detaljer, du kender og elsker, såsom branding på hælen og et syet Swoosh-design sammen med indkapslet Air i hælen og en holdbar blanding af materialer, der passer til enhver pasform.


  • Vist farve: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stylenr.: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

749,90 kr.

Skyline Low er en lav sko inspireret af den klassiske Jordan-stil, der bringer basketball-arven uden for banen til din hverdagsgarderobe. Den har de velkendte detaljer, du kender og elsker, såsom branding på hælen og et syet Swoosh-design sammen med indkapslet Air i hælen og en holdbar blanding af materialer, der passer til enhver pasform.

Fordele

  • Overdelen i syntetisk læder, ægte læder og ruskind giver en slidstærk og struktureret sko.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stylenr.: IQ6425-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (26)

4.3 stjerner

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Air Jordan Skyline Low LE-sko til mænd

Air Jordan Skyline Low LE

749,90 kr.

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