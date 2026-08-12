Air Jordan Sixty Plus Low-sko til større børn

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Sixty Plus er tilbage i low-top-udgave og kombinerer de fem klassiske Jordan-sko, som MJ bar under sine fem kampe med over 60 point. Resultatet er en sneaker, der udstråler storhed gennem ikoniske detaljer og hylder GOAT-arven.
Air Jordan Sixty Plus Low
Sixty Plus er tilbage i low-top-udgave og kombinerer de fem klassiske Jordan-sko, som MJ bar under sine fem kampe med over 60 point. Resultatet er en sneaker, der udstråler storhed gennem ikoniske detaljer og hylder GOAT-arven.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low