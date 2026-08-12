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Gode bedømmelser
Air Jordan Sixty Plus Low-sko til større børn - University Blue/Obsidian/hvid

Air Jordan Sixty Plus Low

Sko til større børn

28% rabat
University Blue/Obsidian/hvid
Sail/sort/Reflect Silver/Fire Red
hvid/sort/Pure Platinum
sort/Dark Smoke Grey
hvid/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/sort/University Red
hvid/Tour Yellow/sort
sort/hvid/Gym Red
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Sixty Plus er tilbage i low-top-udgave og kombinerer de fem klassiske Jordan-sko, som MJ bar under sine fem kampe med over 60 point. Resultatet er en sneaker, der udstråler storhed gennem ikoniske detaljer og hylder GOAT-arven.


  • Vist farve: University Blue/Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

28% rabat

Sixty Plus er tilbage i low-top-udgave og kombinerer de fem klassiske Jordan-sko, som MJ bar under sine fem kampe med over 60 point. Resultatet er en sneaker, der udstråler storhed gennem ikoniske detaljer og hylder GOAT-arven.

Fordele

  • Overdelen af ægte læder og kunstlæder tilføjer slidstyrke og struktur.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Gummiet i ydersålen giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: University Blue/Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO1866-400

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (20)

4.7 stjerner

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan Sixty Plus Low-sko til større børn

Air Jordan Sixty Plus Low

28% rabat

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