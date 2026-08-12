Air Jordan Sixty Plus Low-sko til større børn

Sixty Plus er tilbage i low-top-udgave og kombinerer de fem klassiske Jordan-sko, som MJ bar under sine fem kampe med over 60 point. Resultatet er en sneaker, der udstråler storhed gennem ikoniske detaljer og hylder GOAT-arven.

Vist farve: University Blue/Obsidian/hvid

Stylenr.: IO1866-400