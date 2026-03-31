Air Jordan MVP 92-sko til større børn

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.
Air Jordan MVP 92
Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
2.3 stjerner
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92