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Air Jordan MVP 92-sko til større børn - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Sko til større børn

28% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.


  • Vist farve: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stylenr.: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

28% rabat

Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.

Fordele

  • Ægte læder og kunstlæder tilføjer slidstyrke og struktur til overdelen.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Skummellemsålen tilføjer letvægtsstødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Trækstrop på hælen
  • Mellemsål i skum
  • Vist farve: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stylenr.: IO3384-012

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

2.3 stjerner

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Air Jordan MVP 92-sko til større børn

Air Jordan MVP 92

28% rabat

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