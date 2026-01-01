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Air Jordan MVP 92-sko til mænd - Taxi/sort/hvid/University Red

Air Jordan MVP 92

Sko til mænd

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.


  • Vist farve: Taxi/sort/hvid/University Red
  • Stylenr.: IO7437-705

Air Jordan MVP 92

29% rabat

Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.

Fordele

Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder og kunstlæder
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Taxi/sort/hvid/University Red
  • Stylenr.: IO7437-705

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

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    Air Jordan MVP 92-sko til mænd

    Air Jordan MVP 92

    29% rabat

    Fuldend looket