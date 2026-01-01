Air Jordan MVP 92
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.
- Vist farve: Taxi/sort/hvid/University Red
- Stylenr.: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.
Fordele
Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
Produktoplysninger
- Overdel i læder og kunstlæder
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Taxi/sort/hvid/University Red
- Stylenr.: IO7437-705
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan MVP 92