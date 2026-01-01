Air Jordan MVP 92-sko til mænd

Hvordan topper du AJ7? Du nytænker den med en lav silhuet. Vi startede med den lagdelte overdel og ikoniske mellemsål, der straks gjorde originalen til en klassiker. Derefter tilføjede vi tekstildetaljer og en polstret, lav krave for at give dig et nyt, moderne look.

Vist farve: Taxi/sort/hvid/University Red

Stylenr.: IO7437-705