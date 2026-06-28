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Air Jordan Mule SE-sko til kvinder - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Sko til kvinder

1.199 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.


  • Vist farve: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stylenr.: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

1.199 kr.

Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Skumplatformen kombineres med gummisider, hvilet skaber et firkantet look uden ekstra vægt.
  • Træk-på-konstruktionen lader dig komme hurtigt ud af døren.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stylenr.: IV5071-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE-sko til kvinder

Air Jordan Mule SE

1.199 kr.

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