Air Jordan Mule SE-sko til kvinder

Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.

Vist farve: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Stylenr.: IV5071-001