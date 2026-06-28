Air Jordan Mule SE-sko til kvinder

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE